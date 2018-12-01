В Киеве застрелили иностранца

В Киеве убили иностранца / SKELET-info

В пятницу, 30 ноября, поздно вечером в Деснянском районе Киева убили 39-летнего иностранца.

Мужчину застрелили из огнестрельного оружия, правоохранители узнали о преступлении около полуночи, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным ведомства, на месте происшествия копы нашли пулю. В полиции добавили, что свидетелем убийства стал 61-летний друг жертвы.

"Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу.... Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами", — отмечается в сообщении.

По словам очевидца, после беседы они с другом пошли домой, и в это время прозвучали несколько выстрелов. Иностранец был ранен, приехавшие врачи скорой не смогли спасти жизнь пострадавшего и констатировали смерть. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 22 ноября в Киеве поздно вечером возле одного из входов на станцию метро "Нивки" прохожие нашли мертвым мужчину. Умершему на вид 35-45 лет, он был одет прилично и при себе имел наличные.