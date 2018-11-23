Прилично одет, с деньгами. В Киеве у метро нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+

23 ноября 2018, 10:08

В столице найденный мертвым человек умер не из-за мороза, полагают полицейские.

В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину
В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину / kiev.informator.ua

В четверг, 22 ноября, в Киеве поздно вечером возле одного из входов на станцию метро "Нивки" прохожие нашли мертвым мужчину.

Умершему на вид 35-45 лет, был одет прилично, при себе имел наличные, но документов у него не нашли, сообщает "Информатор" со ссылкой на данные полицейских и медиков.

По словам правоохранителей, мужчина скончался не из-за мороза, поскольку, когда они прибыли на место происшествия, тело еще было теплым, посинели только губы. 

"Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо. Медики предполагают, что это мог быть сердечный приступ. Но реальная причина (смерти человека — Ред.) неизвестна", — отметило издание.

В Сети уже появились фотографии и видео с места происшествия, 18+.

  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua
  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua
  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua
  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua
  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua
  • В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину kiev.informator.ua

В Киеве около станции метро "Нивки" внезапно умер мужчина

Опубликовано Информатор Киев Четверг, 22 ноября 2018 г.

Ранее в Суворовском районе Одессы в одном из частных домов нашли мертвыми 29-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь. По предварительным сведениям, в жилье люди отравились угарным газом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев тело метро мужчина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:55
"Взгляд как у пантеры": Леся Никитюк покорила дерзким нарядом
11:42
Нардепы начали отзывать голоса, отданные за госбюджет-2019
11:41
ВСУ постреляли в Азовском море из "Ураганов"
11:34
У Порошенко рассказали о встречах президента с кумом Путина Видео
11:11
Аналитик спрогнозировал курс гривны в Украине на конец осени Видео
11:10
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко Видео
11:09
Новое повышение цен: что ждет украинцев в 2019 году Видео
10:53
Спрос на фейки, или Как украинцы "покупают" ложь в красивой обертке мнение
10:51
Топлес и в чулках: Рианна поразила сеть постройневшей фигурой
10:38
Стало известно, какой курс доллара запланирован в бюджете Украины на 2019-й Видео
10:37
"Научат, что Крым - Россия": в Харькове преподавателей института обвинили в сепаратизме Фото Видео
10:31
В Сети появился первый трейлер фильма "Король Лев" Видео
10:08
Прилично одет, с деньгами. В Киеве у метро нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
09:54
Black Friday по-украински: эксперт раскрыл хитрые уловки маркетологов в Черную пятницу Видео
09:42
Синоптики предупредили о мокром снеге с дождем в Киеве Видео
09:41
Девушка дня Instagram: юная красотка Тринити Трис Фото
09:39
Годовщина Евромайдана: почему украинцам нечего праздновать мнение
09:28
Законы о евробляхах: Порошенко одобрил легализацию авто на еврономерах Видео
09:03
Генерал-разведчик объяснил, почему режим Путина мог убрать главу ГРУ Видео
09:02
OnTaxi снизили тариф в Киеве до 29 грн новости компании
08:58
Отравление в Солсбери: опубликовано новое видео с подозреваемыми ГРУшниками Видео
08:38
Экс-депутат Госдумы назвал возможную причину полета вертолетов над Кремлем Видео
08:29
Опубликовано видео уничтожения минометной позиции боевиков под Горловкой Видео
08:26
Команда Порошенко роет себе и ему могилу мнение
08:13
"Банально бухают": нардеп пожаловался на перегар в Раде перед принятием госбюджета-2019 Видео
07:48
Эксперт назвал причину хлебного кризиса в "ДНР" Видео
07:23
Расходы больше доходов: Рада рано утром одобрила госбюджет-2019 Видео
07:17
От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день Фото
06:58
Зачем Медведчук летал в Сочи к Путину на поклон мнение
06:34
Назван лучший муж по знаку Зодиака
06:15
Загадочные вертолеты со страным грузом над Кремлем попали на видео Видео
05:56
Головокружительный успех и удача: астролог рассказал, кому повезет в 2019 году
05:18
"Наконец-то сиси": Анна Семенович похвасталась глубоким декольте
04:49
Такса-голкипер: в Бразилии пес отразил пенальти и стал звездой в Сети Видео
04:10
Эксперт по ресторанам прокомментировала скандал вокруг KFC в Киеве
03:41
Предложить России обмен: генерал рассказал, как Украине вернуть Донбасс Видео
03:02
"Мечта каждого": экс-участница "Танцев со звездами" похвасталась декольте и стройными ногами
02:14
SunSay снял в России клип о "совместной работе украинцев с россиянами вне политики" Видео
01:46
В Мининформполитики объяснили участие крымского депутата Бальбека в форуме ООН
01:22
Шнуров пояснил свой отказ от поездок с концертами в Украину
00:57
Журналисты предоставили доказательства регулярных встреч Порошенко и Медведчука Видео
00:28
"Может, этих людей уже мертвыми привезли": директор Дома профсоюзов назвал причину открытия KFC Видео
00:01
Порошенко уволил главу Луганской ОГА Гарбуза
22 ноября, четверг
23:42
"Очень плох": Армен Джигарханян в критическом состоянии - СМИ
23:33
В Венгрии заявили о законности выдачи паспортов украинцам на Закарпатье Видео
23:22
В Сети встревожились из-за бегства возможного фигуранта дела Гандзюк Видео
23:02
Известный российский телеведущий оказался гражданином Британии – СМИ Видео
22:40
Стало известно, кто из нардепов голосовал против закрепления в Конституции стремления в НАТО и ЕС
22:29
"Суицид пропагандируете?": Лорак заинтриговала тизером клипа на новую песню "Сон" Видео
21:57
В России суд принял решение по наказанию для рэпера Хаски
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять