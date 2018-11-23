Прилично одет, с деньгами. В Киеве у метро нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+

В Киеве возле метро нашли мертвым мужчину / kiev.informator.ua

В четверг, 22 ноября, в Киеве поздно вечером возле одного из входов на станцию метро "Нивки" прохожие нашли мертвым мужчину.

Умершему на вид 35-45 лет, был одет прилично, при себе имел наличные, но документов у него не нашли, сообщает "Информатор" со ссылкой на данные полицейских и медиков.

По словам правоохранителей, мужчина скончался не из-за мороза, поскольку, когда они прибыли на место происшествия, тело еще было теплым, посинели только губы.

"Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо. Медики предполагают, что это мог быть сердечный приступ. Но реальная причина (смерти человека — Ред.) неизвестна", — отметило издание.

В Сети уже появились фотографии и видео с места происшествия, 18+.

В Киеве около станции метро "Нивки" внезапно умер мужчина Опубликовано Информатор Киев Четверг, 22 ноября 2018 г.

Ранее в Суворовском районе Одессы в одном из частных домов нашли мертвыми 29-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь. По предварительным сведениям, в жилье люди отравились угарным газом.