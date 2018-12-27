"Чтобы мать твоя сдохла, как тварь последняя": В Харькове женщины устроили потасовку в супермаркете: опубликовано видео

Видеозапись инцидета "слили" в социальную суть Facebook.
В одном из харьковских супермаркетов несколько женщин устроили потасовку с оскорблениями.
Видеоролик с записью конфликта был опубликован в социальной сети Facebook. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов в харьковском районе Салтовка.
По словам очевидцев, ссора началась из-за того, что девушка случайно толкнула мать с дочкой.
"Чтобы тебя муж бросил, чтобы у тебя детей не было и мать твоя сдохла, как тварь последняя", — такими и прочими оскорблениями, в том числе нецензурными, обменивались стороны конфликта.
Внимание - из-за мночисленных матерных ругательств просмотр видео не рекомендован лицам моложе 18+.
В одному з супермаркетів Харкова мати та донька влаштували бійку з дівчиною, з якою вони випадково зіштовхнулись. (Відео: Типичная Салтовка)Опубликовано Харків Report Среда, 26 декабря 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове раненый полицейский застрелил оказавшегося платить в супермаркете покупателя.