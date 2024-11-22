В Днепре прогремели взрывы: РФ атаковала город баллистикой

Российские оккупанты ударили по Днепру ракетой "Искандер". Угроза баллистики продолжается.

https://glavred.info/ukraine/v-dnepre-progremeli-vzryvy-rf-zapustila-po-gorodu-raketu-10616543.html Ссылка скопирована

В Днепре прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео МО РФ

Кратко:

В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Сообщается об ударе по городу баллистической ракетой "Искандер-М"

В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Страна-агрессор запустила по городу ракеты.

Как сообщают мониторинговые каналы, по областному центру захватчики запустили одну баллистическую ракету "Искандер-М".

видео дня

После взрыва местные Telegram-каналы сообщали, что в пригороде видно задымление.

Также сообщается, что угроза баллистики продолжается до отбоя воздушной тревоги.

Перед взрывами в Днепре в Воздушных силах ВСУ сообщали, что на город движется скоростная цель.

Что известно об ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удар по Днепру межконтинентальной ракетой 21 ноября - что известно

Напомним, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В РФ также говорят, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы прислала сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Читайте также:

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред