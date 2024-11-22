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Украинский певец рассказал правду о своей ориентации

Алена Кюпели
22 ноября 2024, 12:09
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Украинский популярный певец поделился своими чувствами и мировоззрением.
EL Кравчук поделился личной драмой
EL Кравчук раскрыл свой секрет/ Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/el.kravchuk

Вы узнаете:

  • Что думает El Кравчук о людях
  • Что для него важно в контексте отношений

Украинский певец El Кравчук (Андрей Остапенко) сделал неожиданное признание относительно своей сексуальной ориентации.

Как рассказал артист в интервью ведущему Славе Демину, певцу важен пол любого человека.

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"Возможно, это ситуация, когда ты не предъявляешь перед собой каких-либо требований. Просто идешь за ощущениями. Я не знаю. Мне сложно на это ответить. Как будет, так будет. Это ты идешь за эмоциями. Очень трудно заранее предсказать. Мне важен пол человека и его внутренний мир. Но внутренний мир важнее пола. Люблю нести в образе тайну. До конца пускать в свою спальню не хочу", — заявил артист.

Как раз недавно артист рассказывал о потере, которая случилась в его жизни. Он рассказывал, что состоял в отношениях с девушкой-врачом из Германии. Позже, когда они расстались, певец поведал, что ее убили.

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Отметим, ранее Главред сообщал о том, что El Кравчук рассказал, что страдает от дислексии. "Ты придумываешь то, чего не существует. Например, ты читаешь книгу, а тебе лень читать, и ты просто смотришь на нее и придумываешь другой смысл. Переставляешь слоги в словах. Это такая специфическая болезнь", - говорит Остапенко.

Ранее легендарный певец Андрей EL Кравчук весьма бурно высказался в отношении украинских артистов и музыкантов, отправившихся искать лучшую жизнь в России.

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Кто такой EL Кравчук?

EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

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