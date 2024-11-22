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В ООН заявили о деэскалации после удара РФ по Украине баллистикой нового типа

Юлия Закрепа
22 ноября 2024, 10:54обновлено 22 ноября, 11:36
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В ООН отреагировали на жестокий российский удар по Украине баллистической ракетой нового типа.
В ООН заявили о деэскалации после удара РФ по Украине баллистикой нового типа
В ООН отреагировали на удар РФ по Днепру / коллаж: Главред, фото: Defense Express, скриншот: видео

Коротко о главном:

  • РФ запустила новую баллистическую ракету по Днепру
  • В ООН заявили о деэскалации

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность из-за такого "тревожного события", как удар РФ по Украине новой баллистической межконтинентальной ракетой. Там призвали "обе стороны" прийти к деэскалации.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует пресс-служба организации, выступил на брифинге в день российского удара по Днепру 21 ноября.

видео дня

Так, Дюжаррик отметил, что российский удар по Украине баллистической ракетой средней дальности является "новым тревожным явлением".

"Все это движется в неправильном направлении", - высказался он и от имени ООН призвал "обе стороны" к деэскалации.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Что известно о ракете "Рубеж" / Инфографика: Главред

Удар РФ по Днепру 21 ноября

Напомним, как ранее сообщал Главред, что что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж". РС-26 "Рубеж" - российский проект подвижного ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ракета может бить по целям на расстоянии 2000-6000 километров.

21 ноября РФ ударила межконтинентальной ракетой по Днепру. Диктатор Владимир Путин в своем срочном обращении сообщил, что во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом". Удар по Днепру, вероятно, является "предупреждением" для Украины. Решение России использовать межконтинентальную баллистическую ракету для атаки по Днепру может быть сигналом готовности агрессора применить это оружие и против Киева.

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