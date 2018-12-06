В Харькове раненый полицейский застрелил отказавшегося платить в супермаркете покупателя

В Харькове полицейский застрелил мужчину / nr2.ru

В Киевском районе Харькова полицейский застрелил покупателя супермаркета, который набросился на него с ножом.

Трагедия произошла вечером, 5 декабря, в супермаркете "Рост". сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Отмечается, что полицейский взвода охраны, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный отказывается платить за товар.

"Сотрудник полиции охраны для урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего закона и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.

Сотрудник полиции, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину", - рассказали в полиции.

В сообщении говорится, что пострадавшие были доставлены в больницу, однако ночью 24-летний мужчина скончался, а состояние здоровья 25-летнего работника полиции оценивается как стабильное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком на улице возле супермаркета расстреляли мужчину.