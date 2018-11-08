В Кропивницком на улице возле супермаркета расстреляли мужчину: опубликовано видео 18+

КДК / Facebook

В городе Кропивницкий произошло убийство на одной из улиц — неподалеку возле супермаркета "Файно". Соответствующее сообщение было опубликовано на странице "Кропивницкий дорожный контроль" в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, выстрелы прозвучали около 22:00 6 ноября. Жертвой стал молодой мужчина. По словам очевидцев, нападавших было двое, оба сумели быстро скрыться.На месте преступления отработала следственная группа местной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве возле ТРЦ застрелили мужчину.