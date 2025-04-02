Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

Задержали коллаборанта: совместная операция СБУ и польской полиции..

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Польша вместе с СБУ провели операцию по задержанию российского агента / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, скриншот из видео

Кратко о событии:

Польша передала Украине российского агента Кирилла Молчанова

Молчанов работал на ФСБ и СВР, дискредитируя Украину на международной арене

Польша передала Украине российского агента, который входил в окружение украинского олигарха Виктора Медведчука. Это лицо было задержано недавно в Мазовецком воеводстве. Об этом сообщает польское издание PAP.

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"Подозреваемых в преступлениях, о которых мы сообщаем, депортируют в Польшу. Например, несколько недель назад из Боснии и Герцеговины депортировали лицо, подозреваемое в координации диверсий в Польше, также гражданина России. И если мы имеем важного для Украины гражданина Украины, мы его депортируем обратно. Это нормальное сотрудничество между правовыми государствами, которые, если на их территории есть лицо, подозреваемое в преступлениях, сообщают об этом - это рутина", - заявил глава Министерства внутренних дел и администрации Томаш Симоняк.

В СБУ сообщили, что задержание стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству с польскими правоохранительными органами.

Кирилл Молчанов - российский пропагандист, который одновременно работал на две спецслужбы РФ: ФСБ и Службу внешней разведки. По информации СБУ, он занимался дискредитацией Украины на международной арене и способствовал дестабилизации ситуации в странах-партнерах.

Предатель часто появлялся на ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. В 2023 году он 35 раз выступал в прямом эфире, оправдывая агрессию РФ и распространяя фейки о событиях в Украине.

Ранее он имел связи с командой Виктора Медведчука. После начала полномасштабной войны он выехал в Россию, где продолжил пропагандистскую деятельность, в частности информировал европейских политиков о якобы нарушениях прав человека в Украине.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Другие операции СБУ

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который готовила российская военная разведка. Были задержаны два агента, которых завербовали спецслужбы РФ. По заданию кураторов они планировали изготовить взрывчатку и осуществить подрыв в многолюдном месте столицы.

Также в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина планировал похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем.

Напомним, что СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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