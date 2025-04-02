"НАТО будет в ступоре": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

Россия может захватить Нарву, чтобы показать беспомощность НАТО, не исключает Тарас Загородний.

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Тарас Загородний спрогнозировал вероятность новой войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

РФ может атаковать Эстонию, использовав для этого войска КНДР

Россия может показать, что блок НАТО не работает, говорит Загородний

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, как может Россия воспользоваться внутренней нестабильностью в НАТО и развязать войну против одной из стран-членов Альянса.

"Немцы считают, что это реально. Более того, они считают, что это может произойти уже этой осенью", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что РФ может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.

"Может ли Россия захватить, например, Нарву, чтобы показать, что НАТО не работает? Может. Особенно будет смешно, если это сделают северные корейцы. Представляете, в каком ступоре будет НАТО! Там будут думать: нападение это или нет, кому объявлять войну и так далее. Зато Россия покажет всем, что НАТО не работает. Для этого ей воевать особо не надо – когда доверие будет разваливаться внутри НАТО, Россия сможет брать их голыми руками", - добавил Загородний.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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