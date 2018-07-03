Стрельба в центре Киева: в полиции рассказали о версиях убийства

Полиция рассматривают несколько версий убийства, совершенного в центре Киева во вторник, 3 июля.

Об этом заявил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

"На месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Отрабатываем несколько версий. Пока это предварительная информация", - сказал Крищенко.

По его словам, одна из версий нападения полиция рассматривает конфликт - между пострадавшим и нападающим. "Безусловно, одна из версий - это заказное убийство тоже. Но это будет уже после установления личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - отметил он.

Во вторник, 3 июля, в Киеве на на пересечении улиц Тверская и Васильковская произошла стрельба с участием кавказцев. Инцидент произошел возле от ресторана "Долма".

Очевидцы происшествия сообщили о шести выстрелах. По их словам, кавказец несколько раз выстрелил в другого в упор, после чего попытался сбежать на авто. За ним бросилась в погоню группа мужчин кавказской внешности.

Пострадавшего увезла "скорая". На месте обнаружены шесть гильз. Позже мужчина скончался в больнице.