Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

Вы узнаете:
- Потап поет в дуэте с молодой певицей
- Рэпер высказался о ней
Украинский скандальный рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, нашел замену Насте Каменских, с которой ранее был в дуэте.
Как стало известно, рэпер взял себе новый псевдоним Slavic Balagan и выступает исключительно за границей. На концертах он поет свои старые хиты на русском языке в дуэте с молодой исполнительницей Дарьей Шевченко.
"Когда на сцене Slavic Balagan и Дарья Шевченко — это огонь", — поделился Потап.
Напомним, жена Потапа – Настя Каменских – была за границей вместе с рэпером, но уже более года находится в Украине и иногда уезжает ради концертов или же чтобы встретиться с мужем.
Также недавно певица выпустила новую песню, в которой спела об окончании любви, чем подогрела слухи о разводе с Потапом, о чем поговаривают уже долгое время.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас может заинтересовать:
- Подруга Татьяны Овсиенко разоблачила певицу - что произошло
- Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали
- Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред