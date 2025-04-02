Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

Потап рассказал о молодой певице.

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Потап удивил заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

Потап поет в дуэте с молодой певицей

Рэпер высказался о ней

Украинский скандальный рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, нашел замену Насте Каменских, с которой ранее был в дуэте.

Как стало известно, рэпер взял себе новый псевдоним Slavic Balagan и выступает исключительно за границей. На концертах он поет свои старые хиты на русском языке в дуэте с молодой исполнительницей Дарьей Шевченко.

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"Когда на сцене Slavic Balagan и Дарья Шевченко — это огонь", — поделился Потап.

Потап в новом сценическом образе / фото: скрин instagram.com, Потап

Напомним, жена Потапа – Настя Каменских – была за границей вместе с рэпером, но уже более года находится в Украине и иногда уезжает ради концертов или же чтобы встретиться с мужем.

Настя Каменских сейчас находится в Украине / фото: instagram.com, Потап

Также недавно певица выпустила новую песню, в которой спела об окончании любви, чем подогрела слухи о разводе с Потапом, о чем поговаривают уже долгое время.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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