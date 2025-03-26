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"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

Элина Чигис
26 марта 2025, 21:52
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Настя Каменских рассказала о сложном периоде.
Настя Каменских
Настя Каменских - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских поделилась успехом новой песни
  • Певица призналась, что она пережила

Украинская популярная певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период в жизни.

На своей странице в Instagram артистка отметила, что ее новая песня Bloody Mary вошла в плейлист Top Hits Ukraine от медиа "Слухач".

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Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения.

"Bloody Mary – песня о закончившейся любви, хотя сами влюбленные думали, что это навсегда", – написала певица и уточнила, что новая песня базируется на ее личной жизни.

Настя Каменских о своей новой песне
Настя Каменских о своей новой песне / фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя поделилась, что это был самый темный период в жизни.

"А родилась она в самый темный период жизни артистки, когда та впервые по-настоящему почувствовала, что у каждой истории есть свой конец", – отметила певица.

Настя Каменских показалась в эффектном образе
Настя Каменских показалась в эффектном образе / фото: instagram.com, Настя Каменских

И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

"Когда мы заканчиваем порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, остаемся один на один с собой. Честными как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации – от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. Но такой опыт учит тебя становиться сильнее", – подытожила знаменитость.

Потап и Настя Каменских редко видятся
Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, Настя Каменских в браке с украинским рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине и часто появляются слухи об их разводе.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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