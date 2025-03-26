"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

Кратко:
- Настя Каменских поделилась успехом новой песни
- Певица призналась, что она пережила
Украинская популярная певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период в жизни.
На своей странице в Instagram артистка отметила, что ее новая песня Bloody Mary вошла в плейлист Top Hits Ukraine от медиа "Слухач".
Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения.
"Bloody Mary – песня о закончившейся любви, хотя сами влюбленные думали, что это навсегда", – написала певица и уточнила, что новая песня базируется на ее личной жизни.
Настя поделилась, что это был самый темный период в жизни.
"А родилась она в самый темный период жизни артистки, когда та впервые по-настоящему почувствовала, что у каждой истории есть свой конец", – отметила певица.
И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
"Когда мы заканчиваем порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, остаемся один на один с собой. Честными как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации – от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. Но такой опыт учит тебя становиться сильнее", – подытожила знаменитость.
Напомним, Настя Каменских в браке с украинским рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине и часто появляются слухи об их разводе.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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