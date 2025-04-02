Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

Изувеченная в Дубае украинка пришла в себя и в ближайшем будущем начнет говорить.

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Мария Ковальчук перенесла несколько операций / коллаж: Главред, фото: скрин x.com/ally_breelsen

Кратко:

Сколько операций перенесла девушка

Что говорит ее подруга о показаниях

В Объединенных Арабских Эмиратах пришла в себя украинская модель Мария Ковальчук, которую накануне нашли сильно покалеченной на обочине дороги.

Как рассказала российским пропагандистским СМИ ее подруга, Мария Ковальчук вышла из комы и теперь готова говорить.

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Мария Ковальчук лежит в больнице / Фото Х/boom_arilu/

Ее подруга также сообщила, что девушка успешно перенесла хирургическое вмешательство и сейчас готовится к ещё двум операциям.

По словам подруги изувеченной украинки, есть вероятность того, что Ковальчук может снова начать говорить. По оценкам врачей, состояние Марии стабильное, добавила подруга.

Мария Ковальчук перенесла три операции / фото: x.com/boom_arilu/

"Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две", - рассказала подруга.

Кроме того, на уточняющий вопрос о том, сможет ли Ковальчук, когда начнет говорить, раскрыть общественности, кто причастен к ее травмам, подруга не смогла дать конкретного ответа.

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Как ранее писал Главред, на днях стало известно о том, что украинская модель Мария Ковальчук найдена в больнице в Дубае в тяжелом состоянии. Как сообщалось, девушка десять дней не выходила на связь с родными после того, как рассказала маме, что познакомилась в клубе с двумя мужчинами из модельного бизнеса.

На днях Сеть ошеломила новость о том, что Мария, которая родом со Львова, найдена в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.

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Что случилось с Марией Ковальчук в ОАЭ 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с очень тяжелыми травмами. Она 10 дней не выходила на связь с родными. Позже стало известно, что девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них. Родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней. Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное. Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла. Между тем, родные девушки полагают, что она стала жертвой сексуальной вечеринки с шейхами. Такие вечеринки называются Porto Party. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Предположительно Мария стала жертвой именно такой вечеринки.

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