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Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делать в последние дни поста

Виталий Кирсанов
6 марта 2025, 14:58
48
Страстная пятница, как и вся последняя неделя Великого поста, - время скорби и строгих ограничений.
Страстная пятница-2025
Как правильно провести Страстную пятницу? / Коллаж Главред, фото Главком, Факты и аргументы

Вы узнаете:

  • Что такое Страстная пятница
  • Запреты на Страстную пятницу - что нельзя делать
  • Что можно делать в Страстную пятницу

Страстная пятница - это последняя перед Пасхой пятница, которая у христиан считается скорбной датой. В этот день христиане оплакивают казнь Иисуса на кресте и готовятся к предстоящему большому торжеству. С этой датой связано немало запретов. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и запрещено делать в этот день.

Когда Страстная пятница-2025

Чтобы определить, когда Страстная пятница, нужно знать дату Пасхи. Пасха в 2025 году и у католиков, и у православных наступит 20 апреля. А это значит, что Страстной будет ближайшая пятница - 18 апреля.

видео дня

Что такое Страстная пятница

Страстная пятница, как и вся последняя неделя Великого поста, - время скорби и строгих ограничений, так как в это время верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Само название этого дня отсылает к крестным мучениям Мессии, ведь в переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания". Страстная пятница посвящена казни Христа. Вот почему этот день считается скорбным.

Согласно Библии, после Тайной вечери Иисуса задержали и обвинили в богохульстве и угрозе власти. Хотя Понтий Пилат после допросов не увидел его вины, но по требованию толпы приказал казнить Христа. Божьего Сына распяли на кресте, и в момент его смерти разразилось землетрясение.

В Страстную пятницу верующие вспоминают гибель Иисуса и молятся Плащанице. В храмах проводится специальная служба, посвященная распятию Христа.

Запреты на Страстную пятницу - что нельзя делать

В православии этот день считается трагичным, поэтому верующие стараются провести его как можно скромнее. В течение дня соблюдают особенно строгий пост или по возможности вообще отказываются от еды. Также православные воздерживаются от веселья и шумных занятий.

Распространенным является вопрос, можно ли работать в Страстную пятницу. В этот день под запретом тяжелый физический труд, уборка, ремонт, рукоделия, работа на огороде и в саду. Все дела стоит завершить накануне в Чистый четверг.

Также нельзя в этот праздник ссориться, ругаться матом, желать зла другим людям, употреблять алкоголь.

Что можно делать в Страстную пятницу

Многие верующие задаются вопросом, можно ли мыть голову в Страстную пятницу или стричься. Уход за телом в этот день разрешен, ведь личная гигиена не может быть грехом.

Также положительным является ответ на вопрос, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу. В этот праздник разрешается красить яйца и готовить блюда к пасхальному столу. Но не стоит их пробовать, если это нарушает пост.

Лучший способ провести Страстную пятницу - посетить богослужение или побыть вместе с родными.

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