Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томаты

Пасынкование - это важная агротехническая процедура, которая позволяет оптимизировать рост томатов. Но что произойдет, если ее игнорировать?

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Пасынкование томатов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Что такое пасынкование помидоров

Какие последствия отказа от пасынкования

Нужно ли пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование помидоров - это важная агротехническая процедура, которая способствует получению качественного урожая. Если не удалять пасынки, растение будет тратить много энергии на рост боковых побегов, что может негативно повлиять на формирование плодов.

Главред узнал, всегда ли нужно пасынковать томаты.

В запущенных случаях куст становится слишком загущенным, что затрудняет доступ воздуха к плодам и способствует развитию грибковых заболеваний. Кроме того, плоды могут быть мелкими, а их созревание - неравномерным.

Что будет, если помидоры не пасынковать

Отказ от пасынкования означает, что все боковые побеги остаются на растении. Это может быть приемлемым для некоторых детерминантных (низкорослых) сортов, которые естественно ограничивают свой рост. Однако даже среди них есть сорта, которые нуждаются в удалении пасынков для улучшения урожайности.

Зачем убирают пасынки у помидоров

Основная цель пасынкования - направить энергию растения на рост и развитие плодов, а не на лишние побеги. Это обеспечивает:

Лучшую вентиляцию куста, что уменьшает риск болезней;

Больший доступ солнечного света к плодам;

Формирование сильного центрального стебля, что облегчает уход за растением;

Получение более крупных и вкусных томатов, которые созревают быстрее.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

Нужно ли пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте зависит от сорта, рассказал автор YouTube-канала "Тепличные дела" Алексей. Индетерминантные (высокорослые) сорта нуждаются в регулярном удалении пасынков для формирования сильного стебля и получения качественного урожая. Детерминантные сорта могут обойтись без пасынкования, но в некоторых случаях удаление лишних побегов также рекомендуется.

Смотрите видео с объяснением, нужно ли пасынковать помидоры в открытом грунте:

Всем ли растениям томатов нужна опора

Не все томаты нуждаются в опоре. Детерминантные низкорослые сорта часто не нуждаются в опоре, поскольку они имеют компактный куст. Однако высокорослые (индетерминантные) томаты без опоры могут поломаться под тяжестью плодов или лечь на землю, что увеличивает риск загнивания и поражения болезнями. Поэтому для таких сортов опора - обязательный элемент ухода.

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О канале "Тепличные дела" Канал создан в 2020 году. Сейчас подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале мужчина Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огороде и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

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