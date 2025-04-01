Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

Выбирайте правильное соседство, и ваш урожай капусты будет обильным и здоровым!

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Что нельзя сажать рядом с капустой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какое соседство не любит капуста

Что дружит с капустой

Капуста — неприхотливая культура, но не все растения подойдут ей в соседи. Неправильное соседство может снизить урожайность, привлечь вредителей и даже вызвать болезни.

Главред разбирался, что нельзя сажать рядом с капустой, а какие культуры станут для нее лучшими компаньонами.

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Какое соседство не любит капуста?

Некоторые растения создают неблагоприятные условия для роста капусты, ухудшая питание почвы или привлекая общих вредителей, пишут эксперты из good harvest. Среди таких:

Редис, репа, цветная капуста, брокколи — относятся к крестоцветным и привлекают одинаковых вредителей.

Тыква, свекла, редька — истощают почву, затрудняя рост капусты.

Высокорослые растения (кукуруза, подсолнечник) — создают тень, мешая капусте получать достаточно солнца.

Что дружит с капустой?

Напротив, есть культуры, которые помогают капусте расти сильной и здоровой:

Томаты, огурцы, горох, сельдерей, чеснок, листовой салат — такие соседи улучшают почву и не мешают капусте развиваться.

Бархатцы, ромашка, укроп, розмарин, шалфей — защищают от белокрылки и других вредителей.

Настурция, чеснок — помогают бороться с улитками.

Что хорошо растет рядом с капустой?

Лучшие соседи для капусты — растения-репелленты и неприхотливые овощные культуры. Они не только защищают от вредителей, но и улучшают качество почвы. Например, томаты и чеснок помогут отпугнуть насекомых, а горох насытит грунт азотом.

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