Выращивание капусты брокколи: когда сеять семена на рассаду и как ухаживать

Многие начинающие огородники делают ошибку на этапе посадки.

https://glavred.info/life/vyrashchivanie-kapusty-brokkoli-kogda-seyat-semena-na-rassadu-i-kak-uhazhivat-10646564.html Ссылка скопирована

Выращивание капусты брокколи / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из Youtube-канала "Сад, огород своими руками"

Вы узнаете:

Как правильно вырастить рассаду капусты брокколи?

Как и когда сеять на рассаду капусту брокколи?

Когда высаживать брокколи в открытый грунт?

Выбирая семена капусты, многие огородники отдают предпочтение традиционным бело-и краснокочанным сортам, обходя вниманием брокколи. У этой разновидности репутация культуры, которую сложно вырастить, что не гарантирует урожая даже при самом тщательном уходе. Но это не более, чем заблуждение. "Главред" расскажет, на что нужно обратить внимание, чтобы вырастить капусту брокколи.

Автор Youtube-канала "Сад, огород своими руками" также рассказал, как посеять капусту брокколи.

Как правильно вырастить рассаду капусты брокколи?

Начинать всегда нужно с покупки качественных семян у проверенного продавца. Они обработаны специалистами и не нуждаются в предварительной подготовке к посадке. Если же вы собрали собственный посадочный материал, то придется немного похлопотать. Сначала его нужно замочить в теплой воде (15-20 минут). После этого наступает этап замачивания в растворе марганцовки на протяжении 7-8 часов. Также есть смысл использовать стимуляторы роста для активации прорастания. Далее черед холодильника - семена следует держать там целые сутки. После этого их нужно высушить на салфетке. Можно считать, что посадочный материал готов к новой жизни.

Как и когда сеять на рассаду капусту брокколи?

Чтобы понять, когда нужно сеять капусту брокколи, следует учитывать, что рассада выращивается примерно полтора месяца. Высаживают в открытый грунт в Украине ее не ранее первой половины мая. Значит, заниматься посевом можно уже в середине-конце марта. Для посадки понадобится ящик или любая другая емкость с невысокими бортиками. Почвосмесь в идеале должна быть на основе торфа с добавлением равных частей дерновой земли и песка. Ее можно приготовить самостоятельно. Также стоит помнить о важности дезинфицирования земли. Если не хотите тратить время и силы, то выбирайте между специальным субстратом для рассады и универсальным вариантом. Семена погружаются в почву на глубину не более 1 см. При этом важно соблюдать интервалы - по 2,5-3,5 см.

Какие условия выращивания капусты брокколи?

Новоиспеченную посадку нужно сразу же щедро опрыскать с помощью распылителя. Емкость с посаженными семенами следует накрыть пленкой и оставить в покое примерно на неделю. Желательно, чтобы температура в помещении была комнатной или чуть выше. Если существенно ниже - будут проблемы. А вот когда сквозь субстрат проклюнулась жизни, температуру воздуха следует понизить до +10 ºC…+15ºC. Следите за тем, чтобы почва была немного влажной. То, сколько растет брокколи на этапе формирования рассады, частично зависит и от влажности воздуха. Она должны быть слегка повышенной.

Когда высаживать брокколи в открытый грунт?

Примерно через две недели проводится плановая пикировка рассады. Это процедура, когда каждый сеянец переносится в отдельную емкость. Для вашего же удобства можете пускать в ход практичные торфяные горшки. Они удобны тем, что растения прямо в них можно пересаживать в открытый грунт. Примерно за 10-15 дней до этого стоит закалять брокколи, то есть на некоторое время выставлять на улицу. Это повысит стрессоустойчивость рассады и ее способность переносить перепады температуры. Если сеянцы обзавелись полноценными 5 или 6 листиками - верный знак, что они готовы к пересадке на постоянное место. Как мы уже говорили, это происходит в начале или середине мая. Учитывайте фактор погоды - если весна выдалась холодной и есть вероятность повторных заморозков, то торопиться не стоит.

Как посадить капусту брокколи?

Многие начинающие огородники делают ошибку на этапе посадки. Она заключается в неправильном выборе участка. Крайне не рекомендуется высаживать брокколи на том месте, где в прошлом сезоне росла любая капуста. Также плохой урожай может быть после редиса, помидоров и свеклы. А вот оптимальными предшественниками считаются представители бобовых, морковь и огурцы. Важную роль играет качество грунта. Желательно еще осенью его подготовить - перекопать и удобрить компостом. Брокколи - достаточно солнцелюбивая капуста. Затенять на этапе созревания ее не обязательно (разве что только если жара слишком сильная) но посадку лучше выполнять в день, когда нет солнечной активности или под вечер. На участке нужно делать неглубокие лунки (интервалы составляют 40-60 см). Перед погружением рассады в ямки хорошо полить и в идеале добавить удобрение: есть специальные варианты для рассады и для огорода.

Смотрите видео о том, как посеять капусту брокколи

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред