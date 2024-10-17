Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

Брокколи, брюссельская и цветная капуста - без сомнения очень полезные овощи. Но из-за их горьковатого привкуса откровенно недолюбливают многие. Однако один рецепт приготовления брокколи может изменить представление об овоще навсегда, передает Parade.
Пользовательница ТикТок с ником @emilyscooking_ поделилась рецептом хрустящих чипсов с брокколи и сыром.
Смотрите видео, как приготовить вкусные чипсы с брокколи:
@emilyscooking_ SMASHED CRISPY PARMESAN BROCCOLI ? У вас сегодня жаркое? Хотите попробовать новый гарнир? Попробуйте мой раздавленный хрустящий пармезан брокколи ? - Порежьте и отварите брокколи примерно 10-15 минут, пока она не станет немного мягкой, слейте воду, затем оставьте одну сторону. - Сбрызните немного масла на бумагу для выпечки и посыпьте немного приправы. Я использовала орегано, чеснок, перец, соль, тмин, паприку и приправу для всех целей. Также добавьте пармезан - Выложите сверху брокколи и разбейте ее! Используйте что-нибудь плоское, я использовала дно стакана. Добавьте дополнительный пармезан и приправы. - Готовьте в духовке или фритюрнице при 185°C около 15-30 минут, в зависимости от того, сколько вы готовили. Вы хотите приготовить их так, чтобы они были чуть хрустящими и по вашему вкусу. Так что следите за ними, пока они готовятся - Снимите с противня и добавьте в качестве гарнира к вашему жареному ужину, самостоятельно или в качестве гарнира к любому блюду. Вкусно ? #simplerecipes#easycooking#onabudget#easyrecipeideas#fyp#sides#roastdinner#sundayroast#foodhacks#brocolli#roast♬ Tainted Love - Soft Cell
Для того, чтобы приготовить вкусные чипсы с брокколи и сыром понадобятся следующие ингредиенты:
- брокколи;
- пармезан;
- оливковое или подсолнечное масло (пользовательница из Сети предпочитает оливковое);
- орегано;
- чеснок;
- перец;
- соль;
- паприка.
В общем приправы можно подобрать на свой вкус.
Если же вы подготовили все ингредиенты, то можете приступать к приготовлению.
Прежде всего разрежьте брокколи на небольшие соцветия и отварите до готовности. Далее слейте воду и подождите, пока овощ остынет и высохнет. Чтобы не терять время, вы можете смешать приправы и натереть сыр.
После того, как брокколи высохнут от воды, сбрызните маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и посыпьте приправой. На противень положите брокколи и попробуйте раздавить их чем-то плоским, например, дном стакана, или стеклянной бутылкой. После добавьте еще немного специй и посыпьте пармезаном.
Брокколи запекайте около 20 минут до хруста.
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