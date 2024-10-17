Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

В сети появился рецепт полезных чипсов.

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Вкусный рецепт полезных чипсов / Коллаж: Главред, фото pixabay, скриншот из видео

Брокколи, брюссельская и цветная капуста - без сомнения очень полезные овощи. Но из-за их горьковатого привкуса откровенно недолюбливают многие. Однако один рецепт приготовления брокколи может изменить представление об овоще навсегда, передает Parade.

Пользовательница ТикТок с ником @emilyscooking_ поделилась рецептом хрустящих чипсов с брокколи и сыром.

Смотрите видео, как приготовить вкусные чипсы с брокколи:

Для того, чтобы приготовить вкусные чипсы с брокколи и сыром понадобятся следующие ингредиенты:

видео дня

брокколи;

пармезан;

оливковое или подсолнечное масло (пользовательница из Сети предпочитает оливковое);

орегано;

чеснок;

перец;

соль;

паприка.

В общем приправы можно подобрать на свой вкус.

Если же вы подготовили все ингредиенты, то можете приступать к приготовлению.

Прежде всего разрежьте брокколи на небольшие соцветия и отварите до готовности. Далее слейте воду и подождите, пока овощ остынет и высохнет. Чтобы не терять время, вы можете смешать приправы и натереть сыр.

После того, как брокколи высохнут от воды, сбрызните маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и посыпьте приправой. На противень положите брокколи и попробуйте раздавить их чем-то плоским, например, дном стакана, или стеклянной бутылкой. После добавьте еще немного специй и посыпьте пармезаном.

Брокколи запекайте около 20 минут до хруста.

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