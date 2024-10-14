Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейна

Главред нашел оригинальный рецепт глинтвейна из белого вина с бесподобными нотками пряностей. Этот напиток согреет в холодные осенние вечера и точно поднимет вам настроение.
Кстати, katia_cooking рекомендует использовать целые, а не молотые специи, а также не кипятить вино, а лишь подогреть.
Глинтвейн из белого вина - рецепт
Ингредиенты:
Белое полусухое вино 750 мл
Апельсин 2 шт.
Корица 3 палочки
Бадьян 3 звездочки
Мускатный орех 1шт.
Свежий имбирь 15 г
Мед 2 ст. л.
В кастрюлю с толстым дном или в сотейник налейте сок апельсина, добавьте очищенный и измельченный имбирь. Всыпьте все специи.
Поставьте на огонь и доведите сок со специями до кипения.
В отдельную кастрюлю налейте вино и влейте подготовленный апельсиновый сок.
Держите на огне, но не до кипения. Добавьте дольки апельсина и мед, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
По желанию добавьте палочку корицы и бадьян.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить глинтвейн из белого вина с апельсиновым соком:
Кто такая katia_cooking?
katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.
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