Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейна

Интересный рецепт приготовления вкусного глинтвейна.

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Глинтвейн из белого вина - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел оригинальный рецепт глинтвейна из белого вина с бесподобными нотками пряностей. Этот напиток согреет в холодные осенние вечера и точно поднимет вам настроение.

Кстати, katia_cooking рекомендует использовать целые, а не молотые специи, а также не кипятить вино, а лишь подогреть.

Глинтвейн из белого вина - рецепт

Ингредиенты:

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Белое полусухое вино 750 мл

Апельсин 2 шт.

Корица 3 палочки

Бадьян 3 звездочки

Мускатный орех 1шт.

Свежий имбирь 15 г

Мед 2 ст. л.

В кастрюлю с толстым дном или в сотейник налейте сок апельсина, добавьте очищенный и измельченный имбирь. Всыпьте все специи.

Поставьте на огонь и доведите сок со специями до кипения.

В отдельную кастрюлю налейте вино и влейте подготовленный апельсиновый сок.

Держите на огне, но не до кипения. Добавьте дольки апельсина и мед, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

По желанию добавьте палочку корицы и бадьян.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить глинтвейн из белого вина с апельсиновым соком:

Кто такая katia_cooking? katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Что должен учитывать читатель? Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

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