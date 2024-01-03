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Как варить глинтвейн на вине: нюансы от настоящих профессионалов

Елизавета Бельмас
3 января 2024, 17:56
Главред расскажет, как правильно подогреть вино для глинтвейна, чтобы не испортить напиток.
Как варить глинтвейн на вине
Как варить глинтвейн на вине / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Желание согреться зимой - перманентно. Что может быть лучше, чем теплый чай или глинтвейн для тех, кто любит "покрепче". Однако не все знают, как правильно сварить этот напиток, чтобы он не горчил и был вкусным. Мы расскажем, можно ли приготовить глинтвейн из полусладкого вина и о других нюансах его приготовления.

Какое вино нужно для глинтвейна сухое или полусладкое

Люди, которые профессионально занимаются приготовлением различных напитков, как правило, рекомендуют только сухие вина для приготовления. В таких винах нет лишних примесей и практически не содержится сахара. Помимо прочего, сухое вино практически не вызывает похмелья, если выпить его в меру. Также лучше не использовать вино, которое хранится в бочках, в глинтвейне оно может отдавать горечью.

Также полусладкое вино не совсем подходит для приготовления глинтвейна потому, что оно может превысить норму сахара. Высокое содержание сахара портит вкусовые качества напитка. Особенно это касается вина низкого ценового сегмента.

видео дня

Нужно ли кипятить вино для глинтвейна

Во время приготовления напитка многие в первую очередь задумываются о том, как правильно подогреть вино для глинтвейна. И не зря. Очень важно не доводить вино до кипения, его нужно греть на медленном огне. Длительный контакт с огнем может спровоцировать появление резкого, пряного и горького вкуса.

Смотрите видео-рецепт глинтвейна из белого вина и мандарин:

@karinatocoffee Мандариновий глінтвейн , який варто спробувати ??? Вино 400 грн Сік 3 шт мандаринок 1 лимон і 1 мандарин на кружальця 1ложка меду або цукру , або без Спеціі паличка кориці, гвоздика, бадьян, перець #глінтвейн#мандариновийглінтвейн#вино♬ Home Alone - Somewhere In My Memory - Theme - Geek Music

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