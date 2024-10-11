Отличная замена традиционному холодцу - пальчики оближешь

Если вы ожидаете гостей или же готовите праздничный семейный ужин, тогда этот рецепт заливного точно вам пригодится. И гости, и родные будут в восторге от такого интересного и изысканного блюда.
Кстати, recepty_przepisy рекомендует подавать такое заливное в креманках, тогда блюдо точно будет выглядеть праздничным.
Заливное с морепродуктами – рецепт
Ингредиенты:
- 500 г рыбного бульона
- 100 г морского коктейля
- 7 перепелиных яиц
- 15 г желатина
- 60 г холодной воды
- ломтики лайма или лимона
- зелень укропа
Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.
В горячий рыбный бульон добавьте подготовленный желатин и перемешайте до полного растворения.
В креманки на дно выложите морской коктейль, разрезанные пополам отваренные перепелиные яйца, ломтики лайма или же лимона и веточки зелени.
Залейте 1/3 бульоном и поставьте в холодильник до застывания.
Теперь добавьте оставшийся бульон и снова поставьте в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить заливное с морепродуктами:
Кто такая recepty_przepisy?
recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.
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