Отличная замена традиционному холодцу - пальчики оближешь

Изысканный рецепт заливного с морепродуктами.

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Заливное с морепродуктами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы ожидаете гостей или же готовите праздничный семейный ужин, тогда этот рецепт заливного точно вам пригодится. И гости, и родные будут в восторге от такого интересного и изысканного блюда.

Кстати, recepty_przepisy рекомендует подавать такое заливное в креманках, тогда блюдо точно будет выглядеть праздничным.

Заливное с морепродуктами – рецепт

Ингредиенты:

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500 г рыбного бульона

100 г морского коктейля

7 перепелиных яиц

15 г желатина

60 г холодной воды

ломтики лайма или лимона

зелень укропа

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.

В горячий рыбный бульон добавьте подготовленный желатин и перемешайте до полного растворения.

В креманки на дно выложите морской коктейль, разрезанные пополам отваренные перепелиные яйца, ломтики лайма или же лимона и веточки зелени.

Залейте 1/3 бульоном и поставьте в холодильник до застывания.

Теперь добавьте оставшийся бульон и снова поставьте в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить заливное с морепродуктами:

Кто такая recepty_przepisy? recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.

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