Отбивные без мяса: никто и не отличит от традиционных - ужин за копейки

Рецепт сочных отбивных из куриных сердечек.

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Отбивные из куриных сердечек - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам чудесный рецепт приготовления отбивных из куриных сердечек, которые станут отличной альтернативой традиционных. А если еще приготовить картофельное пюре и салат из свежих овощей, то у вас получится отличный ужин.

Кстати, myroslava_pekariuk уточнила, что такие отбивные получаются нежными и вкусными.

Отбивные из куриных сердечек - рецепт

Ингредиенты:

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куриные сердечка 300 г

соевый соус 3 ст. л.

соль, перец, сухой чеснок, паприка по вкусу

яйца 2 шт.

мука 100 г

кукурузное масло

Сердечка промойте, обсушите, разрежьте пополам и отбейте молоточком через пищевую пленку.

Смешайте соевый соус, соль, специи и маринуйте отбивные 30 минут.

Взбейте яйца, как на омлет, запанируйте отбивные в муке, затем отправьте в яйца.

Обжарьте сердечка на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить отбивные из куриных сердечек:

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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