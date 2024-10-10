Отбивные без мяса: никто и не отличит от традиционных - ужин за копейки

Предлагаем вам чудесный рецепт приготовления отбивных из куриных сердечек, которые станут отличной альтернативой традиционных. А если еще приготовить картофельное пюре и салат из свежих овощей, то у вас получится отличный ужин.
Кстати, myroslava_pekariuk уточнила, что такие отбивные получаются нежными и вкусными.
Отбивные из куриных сердечек - рецепт
Ингредиенты:
- куриные сердечка 300 г
- соевый соус 3 ст. л.
- соль, перец, сухой чеснок, паприка по вкусу
- яйца 2 шт.
- мука 100 г
- кукурузное масло
Сердечка промойте, обсушите, разрежьте пополам и отбейте молоточком через пищевую пленку.
Смешайте соевый соус, соль, специи и маринуйте отбивные 30 минут.
Взбейте яйца, как на омлет, запанируйте отбивные в муке, затем отправьте в яйца.
Обжарьте сердечка на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить отбивные из куриных сердечек:
Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
Вас может заинтересовать:
- Коржи таят во рту: простой рецепт изумительного "Медовика" - невероятно нежный
- Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецепт
- Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженину
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред