Настоящий форшмак по-одесски - тот самый легендарный рецепт

Предлагаем вам рецепт знаменитого форшмака, который уже давно стал визитной карточкой города Одессы. У вас точно получится не хуже, чем в ресторане, а готовится это блюдо просто моментально.
Кстати, anna_sholkova рекомендует подавать форшмак на гренках, посыпав нарезанным зеленым луком.
Форшмак по-одесски - рецепт
Ингредиенты:
- Филе слабосоленой сельди – 1 шт.
- Лук – ½ шт.
- Яблоко – 1/2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Черный молотый перец по вкусу
Филе сельди нарежьте мелкими кубиками, а затем измельчите его ножом до однородной консистенции.
Добавьте к сельди натертый на мелкой терке лук.
То же самое сделайте с половиной зеленого яблока и отваренным вкрутую яйцом.
Заправьте подготовленные ингредиенты лимонным соком, добавьте черный перец и перемешайте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить форшмак:
Кто такая anna_sholkova?
anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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