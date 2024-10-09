Настоящий форшмак по-одесски - тот самый легендарный рецепт

Быстрый рецепт вкуснейшего форшмака из сельди.

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Форшмак по-одесски - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт знаменитого форшмака, который уже давно стал визитной карточкой города Одессы. У вас точно получится не хуже, чем в ресторане, а готовится это блюдо просто моментально.

Кстати, anna_sholkova рекомендует подавать форшмак на гренках, посыпав нарезанным зеленым луком.

Форшмак по-одесски - рецепт

Ингредиенты:

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Филе слабосоленой сельди – 1 шт.

Лук – ½ шт.

Яблоко – 1/2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Черный молотый перец по вкусу

Филе сельди нарежьте мелкими кубиками, а затем измельчите его ножом до однородной консистенции.

Добавьте к сельди натертый на мелкой терке лук.

То же самое сделайте с половиной зеленого яблока и отваренным вкрутую яйцом.

Заправьте подготовленные ингредиенты лимонным соком, добавьте черный перец и перемешайте.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить форшмак:

Кто такая anna_sholkova? anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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