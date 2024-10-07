Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженину

Предлагаем вам приготовить сытное блюдо – сало в духовке по удачному рецепту. Такое сало можно подавать как горячим, таким холодным, и даже на праздничный стол вместе с мясной нарезкой.
Кстати, valya__saenko рекомендует подавать сало по этому рецепту к борщу.
Ингредиенты:
- Сало с прослойкой мяса свежее - 1 кг;
- Чеснок – 50 г;
- Горчица крепкая – 50 г;
- Перец молотый;
- Соль – щепотка;
- Копченая паприка – 2 ст. л;
- Соевый соус – 3 ст. л.
Чеснок натрите на мелкой терке и перемешайте с горчицей, перцем, солью, паприкой и соевым соусом.
Натрите приготовленным маринадом сало и оставьте его в холодильнике минимум на пять часов.
Заверните сало в фольгу и запекайте при температуре 170 градусов полтора часа.
Теперь разверните фольгу и запекайте еще 15 минут при температуре 200 градусов.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить сало в духовке:
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Вас может заинтересовать:
- За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторане
- Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецепт
- Шикарные горячие бутерброды на скорую руку - будут есть все
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред