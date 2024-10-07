Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженину

Рецепт аппетитного и невероятно вкусного сала.

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Сало в духовке - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya__saenko/, depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить сытное блюдо – сало в духовке по удачному рецепту. Такое сало можно подавать как горячим, таким холодным, и даже на праздничный стол вместе с мясной нарезкой.

Кстати, valya__saenko рекомендует подавать сало по этому рецепту к борщу.

Ингредиенты:

Сало с прослойкой мяса свежее - 1 кг;

Чеснок – 50 г;

Горчица крепкая – 50 г;

Перец молотый;

Соль – щепотка;

Копченая паприка – 2 ст. л;

Соевый соус – 3 ст. л.

Чеснок натрите на мелкой терке и перемешайте с горчицей, перцем, солью, паприкой и соевым соусом.

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Натрите приготовленным маринадом сало и оставьте его в холодильнике минимум на пять часов.

Заверните сало в фольгу и запекайте при температуре 170 градусов полтора часа.

Теперь разверните фольгу и запекайте еще 15 минут при температуре 200 градусов.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить сало в духовке:

Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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