Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ног

Если сало не замороженное, то его срок хранения в холодильнике – буквально несколько дней.

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Сколько может лежать сало в холодильнике / Коллаж: Главред, Фото: Pexels/Boryslav Shoot, Pexels/Milan

Для многих сало является продуктом едва ли не ежедневного употребления, поэтому не удивительно, что залежавшийся кусочек этого деликатеса можно зачастую встретить на дальней полке обычного холодильника. Вместе с тем возникает вопрос о том, какие граничные сроки хранения сала в домашних условиях.

Согласно утвержденным государственным стандартам, продукты из свинины хранят при относительной влажности воздуха от 75 до 78%. При этом установлен:

срок годности продуктов из свинины — не более 5 суток при температуре от 0 до 6 °С;

срок годности продуктов свинины в полиамидной оболочке при температуре от 0 до 6 °С — не более 15 суток.

В то же время важно помнить о том, что срок годности продуктов из свинины, упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде в газонепроницаемую пленку, при температуре от 0 до 6 °С:

целыми изделиями или кусками (порционная нарезка) - не более 15 суток;

нарезанных ломтиками (сервировочная нарезка) – не более 10 суток.

Сколько хранится сало в холодильнике

Многие производители на упаковках указывают, что сало-шпик замороженное имеет срок хранения не более трех месяцев. Хотя отдельные производители допускают максимальный срок хранения замороженного сала до полугода.

Что такое сало? Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".

Сколько может лежать сало в холодильнике

Если сало не замороженное, то его срок хранения в холодильнике – буквально несколько дней. Обычно сало в холодильнике хранят до 3–4 дней. При этом не стоит допускать контакт сала с другими продуктами, а также важно не допускать температуры выше +3°C. Для лучших условий хранения сала используют пластиковый контейнер, бумагу, или пищевой пакет.

Как сохранить сало на длительный срок

Как утверждают опытные кулинары, при безукоризненном соблюдении рецептуры, в рассоле сало может храниться достаточно длительный период времени. Срок хранения может быть вплоть до нескольких месяцев. Если Вы отдаете предпочтение салу с чесноком, то стоит помнить о том, что срок годности и условия хранения продукта: 90 суток при температуре не выше -18 °С.

Смотрите видео - чем полезно сало:

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