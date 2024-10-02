Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецепт

Предлагаем вам рецепт оригинальных котлет с начинкой из чернослива. Кому-то может показаться сочетание фарша с черносливом странным, но это действительно очень вкусно.
Кстати, katia_cooking рекомендует добавлять в фарш хлеб без корочки, чтобы котлеты получились нежными и без комочков.
Котлеты с черносливом - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 500 г
- Чернослив 6-7 шт.
- Соль
- Перец
- Сыр твердый 150 г
- Лук 1 шт.
- Белый хлеб кусочек
- Молоко 200 мл
Хлеб замочите в молоке.
В фарш добавьте натертую луковицу, соль, перец, подготовленный хлеб, перемешайте все и отбейте.
Натрите твердый сыр на мелкой терке, а чернослив мелко нарежьте, перемешайте начинку.
Наберите ложку фарша на ладонь, сделайте углубление, положите начинку и сформируйте котлету.
Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты с черносливом:
Кто такая katia_cooking?
katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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