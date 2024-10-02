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Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецепт

Элина Чигис
2 октября 2024, 13:03
38
Интересный рецепт котлет, которые удивят всех.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты с начинкой - рецепт
Котлеты с начинкой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт оригинальных котлет с начинкой из чернослива. Кому-то может показаться сочетание фарша с черносливом странным, но это действительно очень вкусно.

Кстати, katia_cooking рекомендует добавлять в фарш хлеб без корочки, чтобы котлеты получились нежными и без комочков.

Котлеты с черносливом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Фарш 500 г
  • Чернослив 6-7 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Сыр твердый 150 г
  • Лук 1 шт.
  • Белый хлеб кусочек
  • Молоко 200 мл
Котлеты
Котлеты / инфографика: Главред

Хлеб замочите в молоке.

В фарш добавьте натертую луковицу, соль, перец, подготовленный хлеб, перемешайте все и отбейте.

Натрите твердый сыр на мелкой терке, а чернослив мелко нарежьте, перемешайте начинку.

Наберите ложку фарша на ладонь, сделайте углубление, положите начинку и сформируйте котлету.

Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты с черносливом:

Кто такая katia_cooking?

katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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