Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецепт

Интересный рецепт котлет, которые удивят всех.

https://glavred.info/recipes/berem-obychnyy-farsh-i-gotovim-shedevr-originalnye-kotlety-s-syurprizom-recept-10601810.html Ссылка скопирована

Котлеты с начинкой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт оригинальных котлет с начинкой из чернослива. Кому-то может показаться сочетание фарша с черносливом странным, но это действительно очень вкусно.

Кстати, katia_cooking рекомендует добавлять в фарш хлеб без корочки, чтобы котлеты получились нежными и без комочков.

Котлеты с черносливом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Фарш 500 г

Чернослив 6-7 шт.

Соль

Перец

Сыр твердый 150 г

Лук 1 шт.

Белый хлеб кусочек

Молоко 200 мл

Котлеты / инфографика: Главред

Хлеб замочите в молоке.

В фарш добавьте натертую луковицу, соль, перец, подготовленный хлеб, перемешайте все и отбейте.

Натрите твердый сыр на мелкой терке, а чернослив мелко нарежьте, перемешайте начинку.

Наберите ложку фарша на ладонь, сделайте углубление, положите начинку и сформируйте котлету.

Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты с черносливом:

Кто такая katia_cooking? katia_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На katia_cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред