Коржи таят во рту: простой рецепт изумительного "Медовика" - невероятно нежный

Рецепт всеми любимого медового торта.

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Торт "Медовик" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Мягкий, ароматный и нереально вкусный медовый торт станет прекрасным дополнением домашних посиделок за чашечкой чая в прохладный осенний вечер. Предлагаем вам удачный рецепт этой изумительной выпечки.

Кстати, gusi.bakery рекомендует добавлять в прослойку еще и абрикосовое варенье, будет вкуснее.

Торт "Медовик" - простой рецепт

Ингредиенты:

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Яйца 4 шт.

Соль щепотка

Сахар 440 г

Сливочное масло 200 г

Мед 4 ст. л.

Сода 2 ч. л.

Мука 800 г

Крем:

Сметана 30% – 1000 мл

Сахарная пудра 300 г

Для теста смешайте яйца, соль и сахар, взбейте венчиком, чтобы масса стала белой.

Добавьте масло, мед и поставьте на медленный огонь до кипения.

Снимите смесь с огня, всыпьте соду, перемешайте и дайте остыть.

Порционно всыпьте просеянную муку и замешайте тесто, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 8 часов.

Разделите тесто на 12 одинаковых частей, каждую раскатайте и отправьте на противень с пергаментом. Вырежьте круг при помощи тарелки или любым удобным способом. Остатки теста отправьте в холодильник.

Проколите коржи вилкой, выпекайте при температуре 180С 2-4 минуты до золотистого цвета.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой, перемажьте коржи и оставьте торт на ночь в холодильнике.

Украсьте торт по желанию. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить "Медовик":

Кто такая gusi.bakery? gusi.bakery - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На gusi.bakery подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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