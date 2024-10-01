Коржи таят во рту: простой рецепт изумительного "Медовика" - невероятно нежный

Мягкий, ароматный и нереально вкусный медовый торт станет прекрасным дополнением домашних посиделок за чашечкой чая в прохладный осенний вечер. Предлагаем вам удачный рецепт этой изумительной выпечки.
Кстати, gusi.bakery рекомендует добавлять в прослойку еще и абрикосовое варенье, будет вкуснее.
Торт "Медовик" - простой рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 4 шт.
- Соль щепотка
- Сахар 440 г
- Сливочное масло 200 г
- Мед 4 ст. л.
- Сода 2 ч. л.
- Мука 800 г
Крем:
- Сметана 30% – 1000 мл
- Сахарная пудра 300 г
Для теста смешайте яйца, соль и сахар, взбейте венчиком, чтобы масса стала белой.
Добавьте масло, мед и поставьте на медленный огонь до кипения.
Снимите смесь с огня, всыпьте соду, перемешайте и дайте остыть.
Порционно всыпьте просеянную муку и замешайте тесто, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 8 часов.
Разделите тесто на 12 одинаковых частей, каждую раскатайте и отправьте на противень с пергаментом. Вырежьте круг при помощи тарелки или любым удобным способом. Остатки теста отправьте в холодильник.
Проколите коржи вилкой, выпекайте при температуре 180С 2-4 минуты до золотистого цвета.
Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой, перемажьте коржи и оставьте торт на ночь в холодильнике.
Украсьте торт по желанию. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить "Медовик":
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gusi.bakery - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На gusi.bakery подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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