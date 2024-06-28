Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во рту

Суперский рецепт торта без выпечки, который буквально сметут со стола.

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Торт без выпечки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин: tiktok.com/@yummy.lera

Когда на улице жарко, не очень хочется возиться с духовкой, но так охота приготовить вкусный тортик к холодным напиткам. Главред нашел рецепт идеального лакомства без выпечки, который хозяйки оценят за простоту приготовления.

Торт без выпечки – быстрый рецепт

Ингредиенты:

50 г сахара

щепотка соли

ванильный ароматизатор

20 г муки

20 г кукурузного крахмала

500 мл молока

50 г сливочного масла

90 г шоколада

40 мл растительного масла

200 г шоколадного песочного печенья

1 яйцо

Смешайте яйца, соль, сахар, ванильный экстракт, муку и крахмал.

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Добавьте в массу молоко и перемешайте.

Поставьте на средний огонь и держите, помешивая, до загустения.

Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.

В форму отправьте слой печенья, смажьте кремом, повторите до окончания продуктов.

Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Для глазури растопите шоколад, добавьте растительное масло и перемешайте.

Залейте торт глазурью и оставьте в холодильнике хотя бы на несколько часов.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить торт без выпечки:

Кто такая yummy.lera? yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.

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