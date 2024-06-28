Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во рту

Когда на улице жарко, не очень хочется возиться с духовкой, но так охота приготовить вкусный тортик к холодным напиткам. Главред нашел рецепт идеального лакомства без выпечки, который хозяйки оценят за простоту приготовления.
Торт без выпечки – быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 50 г сахара
- щепотка соли
- ванильный ароматизатор
- 20 г муки
- 20 г кукурузного крахмала
- 500 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 90 г шоколада
- 40 мл растительного масла
- 200 г шоколадного песочного печенья
- 1 яйцо
Смешайте яйца, соль, сахар, ванильный экстракт, муку и крахмал.
Добавьте в массу молоко и перемешайте.
Поставьте на средний огонь и держите, помешивая, до загустения.
Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.
В форму отправьте слой печенья, смажьте кремом, повторите до окончания продуктов.
Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
Для глазури растопите шоколад, добавьте растительное масло и перемешайте.
Залейте торт глазурью и оставьте в холодильнике хотя бы на несколько часов.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить торт без выпечки:
@yummy.lera ПРОСТИЙ ТА ШВИДКИЙ, АЛЕ ДУЖЕ СМАЧНИЙ ТОРТИК БЕЗ ВИПІКАННЯ?⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на форму 17*17 см; 9 порцій): ✅ 200 г шоколадного пісочного печива ✅ 1 яйце ✅ 50 г цукру ✅ дрібка солі ✅ ванільний ароматизатор ✅ 20 г борошна ✅ 20 г кукурудзяного крохмалю ✅ 500 мл молока ✅ 50 г вершкового масла ✅ 90 г шоколаду ✅ 40 мл олії #українськийтікток#україна#десерт#рецепт#рек#хочуврек♬ Little Things - Adrian Berenguer
Кто такая yummy.lera?
yummy.lera - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.
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