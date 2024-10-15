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Самый воздушный яблочный пирог - суперлегкий рецепт

Элина Чигис
15 октября 2024, 13:47
70
Замечательный рецепт вкуснейшего пирога с яблоками.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Воздушный яблочный пирог - рецепт
Воздушный яблочный пирог - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт воздушного и ароматного пирога с яблоками, который готовится быстро и легко. Такая выпечка прекрасно дополнит домашние посиделки за чашечкой горячего чая.

Кстати, fil.anna отмечает, что пирог получается мягким и с хрустящей корочкой.

Воздушный яблочный пирог – рецепт

Ингредиенты:

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  • Тесто:
  • яйца – 3 шт.
  • соль - щепотка
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар –16 г
  • растительное масло – 70 г
  • молоко – 100 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • мука – 300 г
  • яблоки – 3 шт.
  • Крошка:
  • мука – 50 г
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 40 г

К яйцам добавьте соль и взбейте все венчиком или миксером 2-3 минуты.

Добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте до пышной пены.

Теперь влейте растительное масло и еще раз взбейте массу.

В просеянную муку всыпьте разрыхлитель, перемешайте, порционно всыпьте половину смеси к яйцам, взбивая.

Влейте молоко в тесто, всыпьте остальную муку и перемешайте. Теперь добавьте нарезанные яблоки и еще раз перемешайте все.

Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму.

Для крошки перетрите руками холодное масло, муку и сахар.

Посыпьте крошкой тесто и выпекайте при температуре 175 градусов 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пирог с яблоками:

Кто такая fil.anna?

fil.anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На fil.anna подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети.

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