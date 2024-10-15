Самый воздушный яблочный пирог - суперлегкий рецепт

Замечательный рецепт вкуснейшего пирога с яблоками.

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Воздушный яблочный пирог - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт воздушного и ароматного пирога с яблоками, который готовится быстро и легко. Такая выпечка прекрасно дополнит домашние посиделки за чашечкой горячего чая.

Кстати, fil.anna отмечает, что пирог получается мягким и с хрустящей корочкой.

Воздушный яблочный пирог – рецепт

Ингредиенты:

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Тесто:

яйца – 3 шт.

соль - щепотка

сахар – 150 г

ванильный сахар –16 г

растительное масло – 70 г

молоко – 100 г

разрыхлитель - 10 г

мука – 300 г

яблоки – 3 шт.

Крошка:

мука – 50 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 40 г

К яйцам добавьте соль и взбейте все венчиком или миксером 2-3 минуты.

Добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте до пышной пены.

Теперь влейте растительное масло и еще раз взбейте массу.

В просеянную муку всыпьте разрыхлитель, перемешайте, порционно всыпьте половину смеси к яйцам, взбивая.

Влейте молоко в тесто, всыпьте остальную муку и перемешайте. Теперь добавьте нарезанные яблоки и еще раз перемешайте все.

Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму.

Для крошки перетрите руками холодное масло, муку и сахар.

Посыпьте крошкой тесто и выпекайте при температуре 175 градусов 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пирог с яблоками:

Кто такая fil.anna? fil.anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На fil.anna подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети.

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