Самый воздушный яблочный пирог - суперлегкий рецепт

Предлагаем вам рецепт воздушного и ароматного пирога с яблоками, который готовится быстро и легко. Такая выпечка прекрасно дополнит домашние посиделки за чашечкой горячего чая.
Кстати, fil.anna отмечает, что пирог получается мягким и с хрустящей корочкой.
Воздушный яблочный пирог – рецепт
Ингредиенты:
- Тесто:
- яйца – 3 шт.
- соль - щепотка
- сахар – 150 г
- ванильный сахар –16 г
- растительное масло – 70 г
- молоко – 100 г
- разрыхлитель - 10 г
- мука – 300 г
- яблоки – 3 шт.
- Крошка:
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 40 г
К яйцам добавьте соль и взбейте все венчиком или миксером 2-3 минуты.
Добавьте сахар, ванильный сахар и взбейте до пышной пены.
Теперь влейте растительное масло и еще раз взбейте массу.
В просеянную муку всыпьте разрыхлитель, перемешайте, порционно всыпьте половину смеси к яйцам, взбивая.
Влейте молоко в тесто, всыпьте остальную муку и перемешайте. Теперь добавьте нарезанные яблоки и еще раз перемешайте все.
Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму.
Для крошки перетрите руками холодное масло, муку и сахар.
Посыпьте крошкой тесто и выпекайте при температуре 175 градусов 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пирог с яблоками:
Кто такая fil.anna?
fil.anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На fil.anna подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети.
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