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Садоводов призывают расставить апельсиновые корки в саду: чем они полезны

Мария Николишин
2 апреля 2025, 03:30
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Оказывается, что остатки апельсиновой кожуры можно использовать в саду.
Садоводов призывают расставить апельсиновые корки в саду: чем они полезны
Удобрение из апельсиновых корок / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как подкормить растения апельсиновыми корками
  • Почему вредителей отпугивает запах цитрусовых

Апельсин - это не только вкусный фрукт, который богат витамином С. Его можно использовать в саду. Так, вместо того, чтобы выбрасывать апельсиновые корки, им можно дать "вторую жизнь".

Главред решил разобраться, что можно сделать из апельсиновых корок.

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Как сделать удобрение из апельсиновых корок

Как пишет express.co.uk, апельсиновые корки могут служить естественным компостным материалом, который поможет обогатить почву. Этот фрукт содержит ключевые питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, которые полезны для развития растений.

Для наилучшего результата, апельсиновые корки нужно высушить или измельчить. После этого расставьте их вокруг растения и полейте.

Кроме того, апельсиновая кожура отпугивает насекомых от сада, поскольку действует как естественный репеллент от муравьев. Благодаря сильному запаху, муравьи, как правило, держатся подальше от растений.

Стоит добавить, что кожура цитрусовых наиболее полезна для тех видов растений, которые любят почву. К ним относятся гортензии, азалии и камелии.

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