Сад на подоконнике: как вырастить голубику из ягодки

Вы узнаете:
- Можно ли вырастить куст голубики из покупных ягод
- Какой тип почвы подходит для выращивания голубики
- Как долго семена должны находиться в теплице перед пересадкой
Голубика - вкусная и полезная ягода, вырастить которую под силу любому огороднику. Причем сделать это можно из семян.
Ранее Главред писал, что необходимо для нормального роста садовой голубики и какие условия ей не подходят. Детальнее читайте в материале: Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста. Сегодня же мы разберемся, можно ли вырастить голубику из ягодки.
Итак, если вы хотите выращивать голубику, то у вас есть два варианта: первый - купить готовые саженцы, второй - приобрести в магазине упаковку ягод или раздобыть плоды кустарника, в здоровье и урожайности которого вы точно уверены. Например, можно попросить у соседей или знакомых, которые выращивают эту культуру.
Если вы решите выращивать голубику из семян, стоит учесть важный момент - вам сложно будет получить такой же сорт ягод.
Как вырастить голубику в домашних условиях
Для начала из ягод нужно извлечь семена. Для этого выберите самые крупные и спелые ягоды и разомните их. Далее - положите в стакан и залейте водой, чтобы было легче отделить мякоть от семян.
Для проращивания стоит выбирать крупные и темные семена. Если они светлые и мелкие, значит они не дозрели.
Переложите семена на салфетку и отберите посадочный материал.
После этого семена нужно переложить в пластиковый контейнер на увлажненную салфетку. Контейнер будет выполнять функцию своеобразной теплицы.
В контейнере семена пробудут примерно около месяца. За это время, а может быть и раньше, семена должны прорасти.
За мини-парником нужно будет следить и периодически добавлять воды.
После того как семена прорастут, их нужно будет пересадить в почву.
Для выращивания голубики подходит кислая почва. Можно использовать и торфяные таблетки.
Важно постоянно за влажностью грунта. Он должен быть всегда влажным и не пересыхать, иначе ростки погибнут.
Когда ростки голубики окрепнут, их можно будет рассадить в отдельные вазоны.
Ранее Главред писал, как прорастить фисташки и получить в результате полноценное дерево, с которого можно собирать урожай.
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