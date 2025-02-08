Как вырастить фисташку из ореха и получить урожай

Чтобы прорастить фисташки, нужно взять обычные орешки. Главное - они должны быть сырыми.

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Фисташковое дерево можно вырастить из обычного орешка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Фисташки - очень вкусные орехи и стоят они довольно дорого. Но если вы любите их очень сильно и готовы потратить время и силы, то вырастить их можно в собственном саду. Главред разобрался, как прорастить фисташки и получить в результате полноценное дерево, с которого можно собирать урожай.

Если вам интересно узнать, что будет, если каждый день есть фисташки, читайте материал: Чем полезны фисташки для организма: ученые рассказали о суточной норме фисташек.

Прежде всего, стоит сказать, что на самом деле фисташки - это не орехи, в костянки, но для простоты их называют орехами. Фисташки растут на деревьях, высота которых порой достигает 10 метров. Как и другие орехи (кешью, миндаль, пекан) фисташки родом из жарких стран с мягкими зимами. Но благодаря селекционерам, появились сорта, которые можно с успехом вырастить в Украине.

Сколько по времени растут фисташки

Стоит учесть, что фисташковое дерево очень долго растёт. Чтобы получить полноценный урожай, придется подождать от 6 до 10 лет, а может быть и дольше. Молодое дерево будет давать урожай примерно в 5 кг фисташек в год. Впоследствии можно будет получить и более высокий урожай.

Почему фисташки собирают в темноте

Интересный факт: фисташки собирают только ночью. Никакой мистики в этом нет. На самом деле на солнце листья деревьев выделяют эфирные масла, запах которых вызывает у людей головокружение и тошноту.

Если день не очень жаркий, то урожай можно собирать и в светлое время суток – утром или вечером.

Урожай фисташек будет готов в конце лета и начале осени.

Как вырастить фисташковое дерево

Чтобы прорастить фисташки, нужно взять обычные орешки. Главное - они должны быть сырыми, а не жареными.

Сначала фисташки нужно залить водой с марганцем или фитоспорином. Это поможет избежать грибковых заболеваний и различных видов гнили.

Вода должна быть теплой, комнатной температуры. Замочить фисташки нужно примерно на сутки, возможно чуть дольше. Если вода начнет мутнеть, то ее нужно поменять.

После замачивания ядро нужно освободить от шкурки.

Когда ядра будут очищены, их нужно сложить емкость, обернуть во влажную салфетку, накрыть крышечкой и поставить на окно.

В таком виде фисташки должны находиться от трех до пяти дней. Через это время должны появиться первые всходы.

Важно следить за тем, чтобы салфетка не пересыхала, но и не была слишком влажной.

Пророщенные фисташки нужно пересадить в отдельные горшочки. Длинный корешок фисташки опускают вниз ямки. Сам росток не нужно закапывать.

Поливать следует умеренно, чтобы не залить саженец.

Как выбрать место для посадки фисташкового дерева

Фисташковое дерево - теплолюбивое растение, поэтому ему нужно подобрать самое теплое, хорошо освещенное место на участке с южной стороны от построек и сооружений.

Фисташковое дерево нельзя садить в тени или близко к другим культурам. Следует оставлять не менее 3-5 метров между растениями.

Культуру желательно высаживать в защищенном от холодных ветров месте.

Поскольку фисташковое дерево растет в пустынных и тропических районах Европы, Америки, Африки, Азии, то ему нужно обеспечить хороший дренаж и аэрацию почвы. Растению не подходят тяжелые глинистые грунты, а также участки с поверхностным залеганием грунтовых вод.

Два фисташковых дерева не должны расти рядом, поскольку его корни могут тянуться в разные от него стороны на десять и больше метров, конкурируя на этой площади за воду.

Смотрите видео - Можно ли в Украине вырастить фисташки:

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