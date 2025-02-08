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Как вырастить фисташку из ореха и получить урожай

Анна Ярославская
8 февраля 2025, 13:39
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Чтобы прорастить фисташки, нужно взять обычные орешки. Главное - они должны быть сырыми.

Фисташки
Фисташковое дерево можно вырастить из обычного орешка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Фисташки - очень вкусные орехи и стоят они довольно дорого. Но если вы любите их очень сильно и готовы потратить время и силы, то вырастить их можно в собственном саду. Главред разобрался, как прорастить фисташки и получить в результате полноценное дерево, с которого можно собирать урожай.

Если вам интересно узнать, что будет, если каждый день есть фисташки, читайте материал: Чем полезны фисташки для организма: ученые рассказали о суточной норме фисташек.

Прежде всего, стоит сказать, что на самом деле фисташки - это не орехи, в костянки, но для простоты их называют орехами. Фисташки растут на деревьях, высота которых порой достигает 10 метров. Как и другие орехи (кешью, миндаль, пекан) фисташки родом из жарких стран с мягкими зимами. Но благодаря селекционерам, появились сорта, которые можно с успехом вырастить в Украине.

Сколько по времени растут фисташки

Стоит учесть, что фисташковое дерево очень долго растёт. Чтобы получить полноценный урожай, придется подождать от 6 до 10 лет, а может быть и дольше. Молодое дерево будет давать урожай примерно в 5 кг фисташек в год. Впоследствии можно будет получить и более высокий урожай.

Почему фисташки собирают в темноте

Интересный факт: фисташки собирают только ночью. Никакой мистики в этом нет. На самом деле на солнце листья деревьев выделяют эфирные масла, запах которых вызывает у людей головокружение и тошноту.

Если день не очень жаркий, то урожай можно собирать и в светлое время суток – утром или вечером.

Урожай фисташек будет готов в конце лета и начале осени.

Как вырастить фисташковое дерево

Чтобы прорастить фисташки, нужно взять обычные орешки. Главное - они должны быть сырыми, а не жареными.

Сначала фисташки нужно залить водой с марганцем или фитоспорином. Это поможет избежать грибковых заболеваний и различных видов гнили.

Вода должна быть теплой, комнатной температуры. Замочить фисташки нужно примерно на сутки, возможно чуть дольше. Если вода начнет мутнеть, то ее нужно поменять.

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После замачивания ядро нужно освободить от шкурки.

Когда ядра будут очищены, их нужно сложить емкость, обернуть во влажную салфетку, накрыть крышечкой и поставить на окно.

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В таком виде фисташки должны находиться от трех до пяти дней. Через это время должны появиться первые всходы.

Важно следить за тем, чтобы салфетка не пересыхала, но и не была слишком влажной.

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Пророщенные фисташки нужно пересадить в отдельные горшочки. Длинный корешок фисташки опускают вниз ямки. Сам росток не нужно закапывать.

Поливать следует умеренно, чтобы не залить саженец.

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Как выбрать место для посадки фисташкового дерева

Фисташковое дерево - теплолюбивое растение, поэтому ему нужно подобрать самое теплое, хорошо освещенное место на участке с южной стороны от построек и сооружений.

Фисташковое дерево нельзя садить в тени или близко к другим культурам. Следует оставлять не менее 3-5 метров между растениями.

Культуру желательно высаживать в защищенном от холодных ветров месте.

Поскольку фисташковое дерево растет в пустынных и тропических районах Европы, Америки, Африки, Азии, то ему нужно обеспечить хороший дренаж и аэрацию почвы. Растению не подходят тяжелые глинистые грунты, а также участки с поверхностным залеганием грунтовых вод.

Два фисташковых дерева не должны расти рядом, поскольку его корни могут тянуться в разные от него стороны на десять и больше метров, конкурируя на этой площади за воду.

Смотрите видео - Можно ли в Украине вырастить фисташки:

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