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Как избавиться от слизней в саду: советы бывшего королевского садовника

Сергей Кущ
23 марта 2025, 16:40
254
По словам бывшего королевского садовника Джека Стукса, есть несколько эффективных способов борьбы с ними.
Как избавиться от слизней в саду
Как избавиться от слизней в саду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое самое эффективное средство от слизней
  • 3 способа, которые точно помогут

С наступлением весны садоводы сталкиваются с множеством проблем, и одна из самых распространенных — нашествие слизней. Эти вредители могут нанести серьезный ущерб растениям.

По словам бывшего королевского садовника Джека Стукса, есть несколько эффективных способов борьбы с ними, пишет express.

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Медные кольца – надежная защита

Один из самых действенных методов — использование медных колец вокруг горшков с растениями. По словам эксперта, слизни избегают контакта с медью, так как она вызывает у них неприятные ощущения, похожие на электрический разряд. Это простое решение помогает предотвратить повреждение растений.

Капуста – натуральная ловушка

Еще один полезный лайфхак — разложить в саду листья капусты, цветной капусты и брюссельской капусты. Эти листья привлекают слизней, и каждое утро их можно вручную собирать с поверхности и перемещать в безопасное место.

Пивные ловушки – проверенный способ

Джек также рекомендует использовать пиво в качестве приманки. Небольшая емкость с перебродившим напитком привлечет слизней, которые упадут в жидкость. Дрожжевой аромат пива действует на них сильнее, чем запах свежих растений, поэтому этот метод считается одним из самых эффективных.

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