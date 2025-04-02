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Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

Юрий Берендий
2 апреля 2025, 17:11обновлено 2 апреля, 18:37
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РФ атаковала дроном многоэтажку в Харькове, в результате удара известно о пострадавших, кроме того, повреждены несколько автомобилей, отметил Терехов.
Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок
РФ ударила по многоэтажке в Харькове, количество раненых растет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот map.ukrainealarm

Кратко:

  • Россия атаковала Харьков ударным дроном
  • В результате удара повреждена многоэтажка, есть раненые

Российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Харькову. Известно о попадании ударного БпЛА в Киевском районе города. Целью россиян стала многоэтажка, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

"Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются. Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку", - написал Терехов.

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Мэр Харькова сообщил, что вражеский беспилотник попал в 8-й этаж многоэтажного дома в Киевском районе города. В результате удара в здании выбило окна, но возгорания не произошло.

По предварительным данным, в квартире, куда попал БПЛА, находились двое пострадавших.

Кроме того, во дворе дома повреждены несколько автомобилей.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения.

"Удар пришелся по 8-му этажу 16-ти этажного дома. Во дворе изуродованы шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры. Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет", - добавил он позже.

Терехов сообщил, что по состоянию на 16:48 количество пострадавших возросло до четырех.

По его словам, двух раненых госпитализировали, а еще двум оказали медицинскую помощь на месте.

В общем, в результате удара вражеского беспилотника по Киевскому району города повреждены три многоквартирных дома, выбиты 69 оконных и 53 балконных стекла. Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия атаки, им помогают волонтеры. Терехов сообщил, что количество раненых возросло до пяти.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может готовить масштабные удары по Украине, пытаясь продемонстрировать Трампу свою жесткость. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Оккупационные войска продолжают атаковать украинские города, нанося удары по гражданским объектам и предприятиям. Сегодня, 2 апреля, россияне атаковали предприятие в Кривом Роге, что привело к гибели людей. Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Харькове в результате массированной атаки дронов-камикадзе пострадали восемь человек. В городе зафиксированы пожары и разрушения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Среди раненых - 9-месячный младенец, 7-летний мальчик и 16-летняя девушка.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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