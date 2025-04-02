Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

Российский диктатор Путин ведет провокационную политику в отношении Трампа и может пытаться показать свою жестокость через удары по Украине, отметил эксперт.

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Названа цель нового мощного удара РФ по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Криволап:

Россия готовится к массированному удару по Украине

Путин хочет показать Трампу свою жестокость

Целью удара может стать гражданская инфраструктура

Россия, вероятно, готовится к масштабным ударам по Украине, стремясь продемонстрировать Трампу свою жестокость. Такое мнение в эфире Киев24 высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, сейчас россияне активно готовят инфраструктуру и логистику, чтобы накопить ресурсы и нанести мощные удары.

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"Потому, что перед Трампом Путин должен показывать свою жестокость и готовность на ярость", - сказал Криволап.

Аналитик предположил, что если атаки не коснутся энергетической инфраструктуры, это может свидетельствовать об определенных договоренностях. В то же время последние удары дронами четко показали террористический характер действий России, ведь все атаки были направлены на гражданские объекты.

Криволап также отметил, что Путин в случае обострения ситуации может оправдываться, заявляя, что его "неправильно поняли" и что Россия готова к переговорам, но Запад не хочет отмены санкций.

"Надо быть готовым ко всему, потому что пока ничего не подписано... Вообще Путин ведет очень провокационную политику по отношению к Трампу, он его постоянно проверяет. У Трампа рано или поздно терпение лопнет", - сказал Криволап.

Откуда и чем Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после однодневной паузы Россия снова атаковала Украину десятками дронов, сосредоточив удары на Харькове. За минувшую ночь оккупанты выпустили 74 беспилотника, из которых 54 - "Шахеды". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска намеренно направили по меньшей мере 14 ударных дронов на город.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что вместо ракетных ударов Россия делает ставку на массированные атаки беспилотниками.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно отреагировать на очередные удары, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины. Он также отметил, что Киев уже передал партнерам всю необходимую информацию об этих атаках и настаивает на их фиксации и соответствующих ответных мерах.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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