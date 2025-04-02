Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

Тепло продержится в Украине недолго.

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Прогноз погоды на завтра / фото: УНИАН

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В каких регионах завтра будет +18 °С

Когда в Украину снова вернется похолодание

В четверг, 3 апреля, на территории Украины ожидается прояснение и потепление. Прогнозируется, что в течение завтрашнего дня температура воздуха прогреется до +14...+18 °С. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки возможны в южных и восточных областях Украины. Также ожидаются дожди в Карпатах.

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"В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее, +8...+12 градусов", - написала Диденко.

Завтра в Украине ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный.

Однако тепло продержится в Украине недолго. В конце недели похолодание вернется, возможны заморозки, снег и сильный ветер.

Погода в Киеве на 3 и 4 апреля

В четверг и пятницу, в Киеве ожидается потепление и не предвидится никаких осадков.

В четверг, 3 апреля, в столице будет до +12 °С. В то же время уже в пятницу, 4 апреля, будет еще теплее - +16...+18 °С.

А вот 5 апреля, в Киеве температура воздуха резко снизится до +6...+9 °С, в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра.

Диденко предупреждает, что резкие колебания погодных условий могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно в эти дни заботиться о себе и окружающих.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что 2 апреля практически повсеместно будут дожди. Осадки прекратятся во второй половине дня в западных областях, на территории северных и западных областей будут сильные порывы ветра.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что потепление в Украине до +20 будет уже в апреле. По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине стоит ожидать относительно теплую погоду, без аномалий.

Кроме того, на Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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