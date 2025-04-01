0 градусов, ливни и штормовой ветер: когда в Украине усилится похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 2 апреля
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра
Погода в Украине 2 апреля будет штормовой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и дождях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 2 апреля практически повсеместно будут дожди. Осадки прекратятся во второй половине дня в западных областях. На территории северных и западных областей будут сильные порывы ветра.
Теплее всего будет на территории восточных областей. Там температура воздуха повысится до +19 градусов. На севере температура воздуха опустится до +7 градусов.
После незначительного потепления в пятницу, начиная с субботы в Украине начнет резко падать температура воздуха. Похолодание усилится на следующей неделе, вернутся заморозки и мокрый снег.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 2 апреля
В Украине 2 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. В центральных и южных областях будет туман. Ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с. В северо-западных областях и в Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге, востоке страны и Днепропетровской области 14-19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +19
По данным meteoprog, 2 апреля в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+9 градусов.
Погода 2 апреля в Киеве
В Киеве 2 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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