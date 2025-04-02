РФ массированно ударила по Харькову дронами: среди раненых дети, есть "прилеты"

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- Восемь пострадавших в результате удара российских БПЛА по Харькову
- Повреждено около 20 частных домов, есть попадания в промзоне
В Харькове восемь человек пострадали в результате массированного удара российских дронов-камикадзе.
Пожары и разрушения зафиксированы в городе во время массированной ночной атаки вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Среди пострадавших – 9-месячный младенец, 7-летний мальчик и 16-летняя девушка, отмечается в сообщении.
В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что большинство попаданий БпЛА РФ зафиксировано в промышленной зоне.
"До сих пор продолжаются пожары в складских и производственных помещениях, высотных и двухэтажных зданиях, их общая площадь составляет около 2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.
В прокуратуре также сообщили, что речь идет о различных гражданских предприятиях, в частности, текстильных.
Кроме того, в результате атаки БпЛА было повреждено около 20 частных домов. На месте попаданий правоохранители изъяли части БпЛА "Герань-2".
Начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 (военные преступления) УК Украины.
Подробности удара РФ по Харькову
Количество пострадавших в результате массированной атаки на Харьков вражескими беспилотниками растет, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"Целая семья испытала острую реакцию на стресс: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик. Медики оказывают помощь на месте", - написал Синегубов в Telegram.
Смотрите видео - РФ ударила по Харькову дронами:
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Ранее сообщалось о том, что Харьков оказался под массированной атакой дронов. В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.
Напомним, ранее сообщалось о "прилет" по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Shahed". Серия взрывов прогремела в Шевченковском и Холодногорском районах города. По данным мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова, враг попал в жилые дома, торговый центр и медицинское учреждение.
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Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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