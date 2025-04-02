РФ массированно ударила по Харькову дронами: среди раненых дети, есть "прилеты"

В результате атаки БпЛА было повреждено около 20 частных домов, зафиксированы попадания в промзоне.

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РФ ударила по Харькову дронами / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKHARKIV

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Восемь пострадавших в результате удара российских БПЛА по Харькову

Повреждено около 20 частных домов, есть попадания в промзоне

В Харькове восемь человек пострадали в результате массированного удара российских дронов-камикадзе.

Пожары и разрушения зафиксированы в городе во время массированной ночной атаки вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Среди пострадавших – 9-месячный младенец, 7-летний мальчик и 16-летняя девушка, отмечается в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что большинство попаданий БпЛА РФ зафиксировано в промышленной зоне.

/ Инфографика: Главред

"До сих пор продолжаются пожары в складских и производственных помещениях, высотных и двухэтажных зданиях, их общая площадь составляет около 2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что речь идет о различных гражданских предприятиях, в частности, текстильных.

Кроме того, в результате атаки БпЛА было повреждено около 20 частных домов. На месте попаданий правоохранители изъяли части БпЛА "Герань-2".

Начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 (военные преступления) УК Украины.

Подробности удара РФ по Харькову

Количество пострадавших в результате массированной атаки на Харьков вражескими беспилотниками растет, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Целая семья испытала острую реакцию на стресс: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик. Медики оказывают помощь на месте", - написал Синегубов в Telegram.

Смотрите видео - РФ ударила по Харькову дронами:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что Харьков оказался под массированной атакой дронов. В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.

Напомним, ранее сообщалось о "прилет" по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Shahed". Серия взрывов прогремела в Шевченковском и Холодногорском районах города. По данным мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова, враг попал в жилые дома, торговый центр и медицинское учреждение.

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Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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