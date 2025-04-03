Угроза развала НАТО: прогноз создания новых ядерных оборонных союзов

В рамках НАТО сотрудничество может быть усилено двусторонними союзами о взаимопомощи.

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НАТО может фактически прекратить свое существование

Сотрудничество может быть усилено двусторонними союзами

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, что после резкого изменения позиции США, блок НАТО может фактически прекратить свое существование, или просто останется неработающей структурой.

"Не исключено, что все это не будет формализовано. Однако в НАТО могут образоваться некие подгруппы, например, Вышеградская четверка", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не исключает, что в рамках НАТО сотрудничество может быть усилено двусторонними союзами о взаимопомощи и другими.

"Очевидно, что вненатовские структуры имеют право на жизнь. Они будут построены на двусторонних отношениях и, возможно, ядерных гарантиях, которые предоставят, например, Франция и Британия. И США при этом будут присутствовать, играя роль балансера", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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