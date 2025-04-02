Анна Седокова обратилась к тем, кто обвиняет ее в самоубийстве Яниса Тиммы.

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Анна Седокова ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Краткое содержание:

Анна Седокова в глазах близких Яниса Тиммы стала главной виновницей в его смерти

Артистка призвала тех, кто травил ее за это, сосредоточиться на почитании памяти баскетболиста

Певица-предательница Анна Седокова столкнулась с травлей со стороны семьи и друзей Яниса Тиммы после его решения свести счеты с жизнью. В публичном пространстве ее обвиняли в доведении бывшего мужа до самоубийства.

Долгое время Седокова не комментировала смерть Тиммы и слухи, которые про нее распространяются. Однако недавно в своем блоге в Instagram она все же решила обратиться к обидчикам с призывом перекратить очернять ее, а взамен сделать что-то хорошее в память про Яниса.

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"Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почитайте память человека, который был вам близок. ... Лучшее, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. ... Сделайте что-то хорошее. Может быть Янису будет не так стыдно за ваше поведение", - написала певица.

Анна Седокова ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы / instagram.com/annasedokova

В 2019 году Анна Седокова начала встречаться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который на тот момент был женат. Ради певицы он оставил жену и сына. В сентябре 2020 года Седокова и Тимма поженились. Отношения в паре были бурными - они нередко публично ссорились, и так же громко мирились. Однако в октябре 2024 года Анна все же решила закончить отношения со спортсменом, и подала заявление на развод. 9 декабря 2024 года пара официально развелась, а в ночь на 17 декабря Янис Тимма совершил суицид.

Анна Седокова и Янис Тимма в день свадьбы / instagram.com/annasedokova

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Анна Седокова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про скандалы в семье Яниса Тиммы из-за Анны Седоковой. Детали раскрыл отец покойного спортсмена, тренер по баскетболу Райтис Тимма.

Также Анна Седокова рассказала, как ее семилетний сын Гектор узнал про смерть Яниса Тиммы, который был близок с мальчиком и воспитывал его, как собственного сына.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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