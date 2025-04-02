Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

Анна Подгорная
2 апреля 2025, 17:34
84
Анна Седокова обратилась к тем, кто обвиняет ее в самоубийстве Яниса Тиммы.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Краткое содержание:

  • Анна Седокова в глазах близких Яниса Тиммы стала главной виновницей в его смерти
  • Артистка призвала тех, кто травил ее за это, сосредоточиться на почитании памяти баскетболиста

Певица-предательница Анна Седокова столкнулась с травлей со стороны семьи и друзей Яниса Тиммы после его решения свести счеты с жизнью. В публичном пространстве ее обвиняли в доведении бывшего мужа до самоубийства.

Долгое время Седокова не комментировала смерть Тиммы и слухи, которые про нее распространяются. Однако недавно в своем блоге в Instagram она все же решила обратиться к обидчикам с призывом перекратить очернять ее, а взамен сделать что-то хорошее в память про Яниса.

видео дня

"Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почитайте память человека, который был вам близок. ... Лучшее, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. ... Сделайте что-то хорошее. Может быть Янису будет не так стыдно за ваше поведение", - написала певица.

Анна Седокова
Анна Седокова ответила на травлю из-за смерти Яниса Тиммы / instagram.com/annasedokova

В 2019 году Анна Седокова начала встречаться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который на тот момент был женат. Ради певицы он оставил жену и сына. В сентябре 2020 года Седокова и Тимма поженились. Отношения в паре были бурными - они нередко публично ссорились, и так же громко мирились. Однако в октябре 2024 года Анна все же решила закончить отношения со спортсменом, и подала заявление на развод. 9 декабря 2024 года пара официально развелась, а в ночь на 17 декабря Янис Тимма совершил суицид.

Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма в день свадьбы / instagram.com/annasedokova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Анна Седокова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про скандалы в семье Яниса Тиммы из-за Анны Седоковой. Детали раскрыл отец покойного спортсмена, тренер по баскетболу Райтис Тимма.

Также Анна Седокова рассказала, как ее семилетний сын Гектор узнал про смерть Яниса Тиммы, который был близок с мальчиком и воспитывал его, как собственного сына.

Читайте также:

Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:37Война
Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

17:11Война
Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

16:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

0 градусов, ливни и штормовой ветер: когда в Украине усилится похолодание

0 градусов, ливни и штормовой ветер: когда в Украине усилится похолодание

Последние новости

18:16

Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

17:54

Коломойский в Израиле выиграл суд у ПриватБанка на 600 миллионов долларов

17:49

Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

17:37

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:34

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
17:27

Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

17:20

Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

17:11

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

16:50

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

Реклама
16:43

Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

16:35

Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу

16:19

Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

15:42

Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом: "Бросаю вызов"

15:40

Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

15:27

Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

15:26

Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца

15:09

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

15:05

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

15:00

Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

14:37

Во время правления Павелко исчезли 1,7 миллиарда гривень: СМИ опубликовали детали аудита УАФ

Реклама
14:35

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

14:26

Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

14:14

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:10

ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

14:07

Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на ПасхуВидео

13:24

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:15

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн - декларация

13:03

Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

12:52

"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

12:38

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

12:32

На банкнотах гривны могут появиться другие портреты: в НБУ заинтриговали заявлением

12:27

Как не угробить авто: механик назвал главный "сигнал" большой проблемы

12:12

Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"Видео

11:59

Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали

11:46

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

11:37

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

11:35

Будет ли валюта штурмовать вершины в апреле: банкир удивил, по какой цене будет 100$

11:28

Будет мелкой и горькой: что нельзя сажать рядом с морковью

11:26

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

11:08

В Украине могут вырасти цены на газ: в чем причина

Реклама
10:59

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

10:47

"НАТО будет в ступоре": неожиданный сценарий новой войны РФ в ЕвропеВидео

10:34

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

10:10

Подруга Татьяны Овсиенко разоблачила певицу - что произошло

10:03

РФ готовит масштабное наступление: в ВСУ назвали месяц, когда ждать удара на фронте

09:40

5 зодиаков, которые являются лучшими спутниками жизни

09:40

"Риски серьезные": эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны

09:34

"Всегда на расстоянии": внучка Ротару сделала заявление и поразила своим видом

09:15

Звезда "Не родись красивой" показала беременный живот

09:14

Впервые за три года полномасштабной войны: представитель Путина поедет в Вашингтон

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять