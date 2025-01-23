Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

Райтис Тимма винит звездную невестку в том, что покойный сын перестал общаться со своей семьей.

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Отец Тиммы рассказал, как Седокова рассорила Яниса с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Как Анна Седокова рассорила Яниса Тимму с мамой

Почему Райтис Тимма был в немилости у сына до самой смерти спортсмена.

Певица-предательница Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма начали встречаться летом 2019 года, а осенью 2020 - поженились. Их брак продержался четыре года, и окончательно завершился в декабре 2024 года - за неделю до самоубийства спортсмена.

Пять лет поклонники пары в социальных сетях и светских хрониках наблюдали практически в режиме реального времени за жизнью Тиммы и Седоковой. Пара громко ссорилась и бурно мирилась, искры, которые летали между ними, было видно невооруженным взглядом.

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Среди прочего Анна имела на Яниса огромное влияние. Об этом рассказал Райтис Тимма - папа покойного. Он отметил, что в какой-то момент Седокова начала методично отделять его от его близких: сперва от мамы, потом от Райтиса.

"Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке, и Анна сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо", - говорит Тимма-старший.

При этом он отметил, что с ним невестка всегда была вежливой и приветливой. Янис, Анна и дети перестали общаться с Райтисом в 2021 году, когда погиб их пес Мамба. Он находился на передержке у Тиммы-старшего, но в один трагический момент попал под машину. Смерть питомца Янис отцу так и не простил.

Райтис Тимма сокрушается, что так и не успел помириться с сыном до его смерти, и удивляется, почему же Анна Седокова никак не способствовала воссоединению с семьей. "Они меня везде заблокировали: и Янис, и Анна, и дети. К сожалению, я не успел наладить отношения. И Анна этому тоже не способствовала. Она же даже свою семью не очень любит и говорит, будто сама всего добилась. Она своих родителей ни во что не ставит и, наверное, решила - у Яниса тоже так должно быть", - убежден папа Яниса Тиммы.

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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