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РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска

Мария Николишин
3 апреля 2025, 01:17
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РФ пытается найти слабые места в украинской обороне.
РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска
Россия готовится к новому наступлению / коллаж: Главред, фото Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Приоритетом наступления РФ может стать Сумская область
  • ВСУ также фиксируют обострение на Лиманском направлении
  • Россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе

Сумщина может стать одним из приоритетов наступления страны-агрессора России, ведь именно туда враг направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в комментарии Укринформу.

"Среди тех областей, где враг наиболее активно может привлечь свои силы, есть, например, и Сумщина. Сегодня там максимально привлекают формат подразделений диверсионно-разведывательного характера, есть огромная активизация действий именно таких подразделений. Соответственно, есть реагирование Сил обороны на эти риски и вызовы", - сказал он.

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По его словам, оккупанты и в дальнейшем сосредоточены на таких направлениях, как Покровский и Купянский.

Кроме того, добавил он, военные фиксируют обострение на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Часового Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия.

Братчук подчеркнул, что РФ пытается найти слабые места в обороне.

"На мой взгляд, активизация наступательных действий россиян свидетельствует о том, что враг максимально пытается сегодня найти слабые места в нашей обороне. А потом именно там сосредоточить свое внимание, создав, соответственно, преимущество в живой силе, механизированной компоненте и, конечно, с использованием авиационной компоненты", - подытожил он.

Наступление РФ на фронте - что известно

Как сообщал Главред, командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин заявил, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению, предварительно, захватнические действия врага запланированы на апрель.

В отчете американского Института изучения войны сообщалось, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана в Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на фронте. В частности, противник планирует штурмовать Сумскую и Харьковскую области. Основная цель врага - растянуть боевые действия "на два фронта".

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Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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