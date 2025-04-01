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РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направление

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2025, 05:00
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Российские оккупанты могут сконцентрировать свои силы на конкретном направлении и идти в наступление именно там.
ВСУ, армия РФ
РФ может пойти в наступление в ближайшее время / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

О чем говорит Александр Коваленко:

  • РФ готовится к наступлению на украинском фронте
  • Наступление россиян может начаться в Запорожской области

Российские оккупанты готовятся к наступлению в ближайшее время. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде рассказал, насколько мощным может быть это наступление и какими будут основные направления их удара.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас РФ не может себе позволить вести большую долговременную общевойсковую наступательную кампанию. Однако они могут сосредоточить отдельные силы исключительно на отдельных направлениях и локациях.

Сейчас враг пытается вести активные действия на Великомихайловском направлении. Они пытаются двигаться по реке Мокрые Ялы в Донецкой области.

"Именно там оккупанты сейчас пытаются расширить зону контроля, но им это не удается. Причем там вдоль линии боестолкновения протяженностью менее 20 км сосредоточены силы и средства 5-й общевойсковой армии, 36-й общевойсковой армии, а также 68 армейского корпуса. По военной науке линия боестолкновения протяженностью до 20 км – это фронт для дивизионной операции, то есть, в принципе, там должна была бы справиться дивизия, но там сосредоточены сразу две общевойсковые армии и армейский корпус. Это является демонстрацией того, какой потенциал у российских оккупационных войск", - рассказал Коваленко.

Он также добавил, что на Покровско-Кураховском направлении сосредоточены три группы войск: "Юг", "Центр" и "Восток" общей численностью минимум 100 тысяч оккупантов.

"Результат? Они не только не могут удерживать занятые позиции, но и теряют их: вблизи Песчаного, Водяное-2 и так далее. Мягко говоря, это не комильфо для такой большой группировки. А мы при этом говорим о "большом наступлении", - добавил он.

Смотрите видео с чатом Александра Коваленко на Главреде:

В то же время Коваленко говорит, что наступление россиян действительно возможно. Они могут сосредоточить большое количество сил и средств на отдельном участке и начать там более интенсивные штурмовые действия. Это может произойти в Запорожской области.

"Хотя мы видели, как 58-я общевойсковая армия, используя свой ресурс, так и не смогла недавно на направлении Пятихатки – Степовое перерезать трассу 0812 и выйти на Малые Щербаки и Щербаки. Оккупантам это не удалось, хотя и был сосредоточен серьезный потенциал, чтобы прорвать наши оборонительные рубежи и оккупировать Степовое. Россияне вышли на окраины, получили по зубам и сразу откатились", - подытожил он.

Наступление РФ - главные новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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