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РФ выбрала цель для большого наступления, два города под угрозой – ISW

Алексей Тесля
2 апреля 2025, 08:46
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По данным ISW, на отдельных участках фронта соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ.
РФ выбрала цель для большого наступления, два города под угрозой – ISW
ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Главное:

  • РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана
  • На отдельных участках соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ

Армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Враг стремится создать условия для захвата Боровой и Лимана, пытаясь вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В сообщении уточняется, что россияне продвинулись на северо-запад от Новолюбовки и, вероятно, захватили этот населенный пункт. Кроме того, также подтверждено продвижение РФ на юго-восток от Нового.

Лиман инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

В свою очередь украинские источники фиксируют движение оккупантов к южной окраине Катериновки. С начала года россияне усилили пехотные атаки, редко применяя бронетехнику.

По данным ISW, на отдельных участках фронта соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ. Основную ударную силу составляют 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. При этом оккупанты активно пополняют потери, не выводя подразделения на отдых.

По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины. Это нужно России, чтобы усилить позицию за столом переговоров.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Журналист Виталий Портников считает, что Путин нацелился на новые области Украины. По его словам, тактические задачи первого порядка для российских вооруженных сил - выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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