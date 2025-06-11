Цены 'заоблачные': в Украине до рекордного уровня взлетела стоимость одного продукта

Предложение главного овоща борщевого набора растет, но остается ограниченным.

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Цены на свеклу в Украине взлетели до рекордного уровня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Цены на свеклу остаются на рекордном уровне

Прошлогодняя свекла продается по 25-33 грн/кг

Существенного удешевления в ближайшее время не прогнозируется

На украинском рынке на этой неделе продолжает расти предложение столовой свеклы нового урожая. Однако цены на свеклу уже несколько месяцев удерживаются на рекордно высоком уровне - как на новый урожай, так и на остатки прошлогоднего. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, несмотря на начало сезона, общее предложение свеклы 2024 года остается относительно ограниченным, однако спрос со стороны покупателей стабильно высокий. Как следствие, цены на свеклу удерживаются на рекордном уровне.

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Свекла прошлогоднего урожая продается по ценам в пределах 25-33 грн/кг (то есть $0,60-0,80/кг), в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 21% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Новый урожай 2025 года поступил в продажу в привычные сроки - примерно так же, как и в прошлом году. Отпускные цены колеблются в пределах 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг).

Несмотря на то, что рост объемов поставок новой свеклы уже наблюдается, цены снижаются медленно, отмечают участники рынка. Основная причина - отсутствие давления на рынок со стороны переходящих запасов, поскольку их практически нет. Это означает, что существенного удешевления не ожидается.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в мае средний индекс цен на молочную продукцию вырос на 0,8% до 153,5 пункта, что на 21,5% больше, чем год назад. Рост обусловлен устойчивым спросом и ограничениями производства, сообщает ФАО.

Также в Украине стремительно растут цены на рыбу. По данным Минфина, скумбрия подорожала с 197 до 219 грн/кг, сельдь - с 199 до 213 грн/кг. Без изменений осталась только цена на карпа.

Напомним, цены на продукты в Украине будут зависеть от урожайности, стоимости топлива и состояния энергосистемы, рассказал экономист Андрей Новак. По его словам, ситуация с каждым товаром будет индивидуальной: одни продукты будут дорожать, другие - дешеветь или останутся без изменений.

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