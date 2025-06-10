Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

Привычная для украинцев рыба становится деликатесом.

https://glavred.info/economics/ceny-perevalili-za-200-griven-v-ukraine-podorozhala-ranee-dostupnaya-ryba-10672268.html Ссылка скопирована

Рыба в Украине становится роскошью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

В Украине сельдь стоит больше 200 гривен

Скумбрия подорожала более чем на 20 гривен

Цены на продукты питания в украинских супермаркетах растут бешеными темпами. Не исключением являются и ранее доступные товары. Например, согласно данным на сайте Минфин, в Украине подорожала рыба.

В частности за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 10 июня, в среднем придется отдать 219,05 гривны. Такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 197,18 гривны.

видео дня

Выросла в цене и сельдь. За килограмм слабосоленой рыбы теперь нужно заплатить 212,70 гривен, хотя еще в мае цена на нее оставалась на уровне 199,12 гривен.

Единственная рыба, которая пока не изменилась в цене - это карп. Живой карп как и в мае, так и в июне стоит 168,05 гривны, а потрошеный второй месяц продают в супермаркетах по 213,05 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине выросла стоимость картофеля с 23-25 гривен за килограмм до 25-28 гривен. Особенно заметным стало повышение минимальной цены на ранний картофель - с 20 до 28 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что цены на яблоки в Украине в июне существенно выросли. Если еще в мае за килограмм просили 55-70 гривен, то сейчас цена приблизилась к 90 гривен.

Недавно стало известно, что цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку из-за назревающего критического дефицита ржи.

Больше новостей:

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред