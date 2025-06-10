Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

Анна Косик
10 июня 2025, 17:04
397
Привычная для украинцев рыба становится деликатесом.
Рыба, деньги
Рыба в Украине становится роскошью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине сельдь стоит больше 200 гривен
  • Скумбрия подорожала более чем на 20 гривен

Цены на продукты питания в украинских супермаркетах растут бешеными темпами. Не исключением являются и ранее доступные товары. Например, согласно данным на сайте Минфин, в Украине подорожала рыба.

В частности за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 10 июня, в среднем придется отдать 219,05 гривны. Такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 197,18 гривны.

видео дня

Выросла в цене и сельдь. За килограмм слабосоленой рыбы теперь нужно заплатить 212,70 гривен, хотя еще в мае цена на нее оставалась на уровне 199,12 гривен.

Единственная рыба, которая пока не изменилась в цене - это карп. Живой карп как и в мае, так и в июне стоит 168,05 гривны, а потрошеный второй месяц продают в супермаркетах по 213,05 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине выросла стоимость картофеля с 23-25 гривен за килограмм до 25-28 гривен. Особенно заметным стало повышение минимальной цены на ранний картофель - с 20 до 28 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что цены на яблоки в Украине в июне существенно выросли. Если еще в мае за килограмм просили 55-70 гривен, то сейчас цена приблизилась к 90 гривен.

Недавно стало известно, что цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку из-за назревающего критического дефицита ржи.

Больше новостей:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые детали

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые детали

17:40Война
"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

16:50Украина
"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

16:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

Что нельзя делать, чтобы уберечь себя от "черной полосы": приметы 10 июня

Что нельзя делать, чтобы уберечь себя от "черной полосы": приметы 10 июня

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Последние новости

17:59

Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причина

17:54

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

17:40

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые деталиФото

17:38

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

17:36

Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
17:33

Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

17:15

Жена Козловского показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду"

17:04

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

17:02

Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы

Реклама
17:01

"Осталось собрать еще 36 тысяч": украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощиФото

16:50

"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

16:44

Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство — эксперт

16:42

"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

16:38

Мир магии возвращается: в Киеве состоится шоу "ДивоVision 2" от самых известных украинских иллюзионистов

16:37

"Понимают не все": экономист назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги"Видео

16:30

Что в Украине подорожает больше всего: экономист дал неутешительный прогнозВидео

16:30

"Сигнал силы и единства": Зеленского пригласили на три саммита

16:19

Главная ошибка большинства: как нарезать куриное филе, чтобы оно было нежнееВидео

16:07

Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

15:57

Сколько еще будет продолжаться война: Зеленский сделал заявление и обратился к миру

Реклама
15:40

"С вами не о чем говорить": Арестович заявил, что ненавидит украинцев

15:31

11 июня нельзя сплетничать и ссориться: какой церковный праздник

15:28

Дело не только в красоте: почему в СССР повсюду высаживали тополяВидео

15:27

Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства: в чем секрет

15:26

"Использует войну в Украине и мое лицо для выборов": Зеленский обвинил Орбана

15:24

Передавал ли Израиль системы Patriot Украине - в СМИ раскрыли новые детали

15:05

Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

14:46

Четыре пары знаков зодиака обречены на богатство: кто в списке счастливчиков

14:45

Красные линии прямые или изогнутые: невероятная оптическая иллюзия - ответ дадут единицы

14:37

Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство

14:35

Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

14:28

Можно ли держать дома искусственные цветы: священник удивил ответомВидео

14:14

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

14:11

Венгрия неоднократно пыталась вмешаться в украинские внутренние дела - Зеленский

14:10

"Эти знаки зодиака искупаются в деньгах": кому Полнолуние в июне принесет удачу

14:04

Экс-ВиаГра Миша Романова раскрыла причину расставания с советником Зеленского

13:54

Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во ртуВидео

13:44

Что на самом деле означает сигнал SOS: ответ удивит многих

13:44

Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

13:31

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

Реклама
13:07

Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

13:01

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

12:55

РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

12:50

Будут ли оккупанты штурмовать Сумы: эксперт назвал главную цель армии РФ

12:47

Массированные удары усилятся: какие 5 городов попадут под ракетную атаку в июне - названа дата

12:37

Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

12:28

Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

12:26

Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - балансВидео

12:20

Люди переходят на более дешевые товары: экономист объяснил рост цен в Украине

12:10

Валерий Меладзе вернулся в РФ и воссоединился с первой семьей - причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять