Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

Главное:
- В Украине сельдь стоит больше 200 гривен
- Скумбрия подорожала более чем на 20 гривен
Цены на продукты питания в украинских супермаркетах растут бешеными темпами. Не исключением являются и ранее доступные товары. Например, согласно данным на сайте Минфин, в Украине подорожала рыба.
В частности за один килограмм свежемороженой скумбрии сегодня, 10 июня, в среднем придется отдать 219,05 гривны. Такое же количество рыбы в прошлом месяце стоило 197,18 гривны.
Выросла в цене и сельдь. За килограмм слабосоленой рыбы теперь нужно заплатить 212,70 гривен, хотя еще в мае цена на нее оставалась на уровне 199,12 гривен.
Единственная рыба, которая пока не изменилась в цене - это карп. Живой карп как и в мае, так и в июне стоит 168,05 гривны, а потрошеный второй месяц продают в супермаркетах по 213,05 гривны.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине выросла стоимость картофеля с 23-25 гривен за килограмм до 25-28 гривен. Особенно заметным стало повышение минимальной цены на ранний картофель - с 20 до 28 гривен за килограмм.
Ранее сообщалось, что цены на яблоки в Украине в июне существенно выросли. Если еще в мае за килограмм просили 55-70 гривен, то сейчас цена приблизилась к 90 гривен.
Недавно стало известно, что цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку из-за назревающего критического дефицита ржи.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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