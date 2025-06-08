Придется платить рекордно много: эксперт предупредил о повышении цен на хлеб

Цены на хлеб в Украине в ближайшее время могут резко подскочить.

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Насколько вырастет цена на хлеб в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Рыбчинский:

Украинцам придется платить больше за хлеб

Повышение цен на хлеб спровоцировано дефицитом ржи

Ситуация на рынке может стабилизироваться через год

Цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку. Об этом Interfax-Украина рассказал директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

По его словам, такое резкое повышение цен произойдет из-за назревающего критического дефицита ржи. Полное отсутствие внутреннего производства в 2025-2026 годах приведет к тому, что пекарям придется закупать дорогое импортное сырье.

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Причиной этого дефицита является нежелание украинских аграриев выращивать рожь из-за более низкой, по сравнению с пшеницей, урожайности.

Несмотря на это Рыбчинский считает, что на рынке могут произойти потенциальные положительные сдвиги. Если цены на рожь повысятся, эта культура снова станет привлекательной для аграриев и уже в сезон 2026-2027 годов могут быть увеличены посевные площади под рожью, что стабилизирует ситуацию на рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине начала дорожать молочная продукция. В частности, заметно подскочили цены на сливочное масло и сметану. Наиболее заметные изменения цен зафиксированы для сливочного масла, где наблюдается подорожание по сравнению с майскими показателями.

Ранее сообщалось, что в Украине дешевеют тепличные огурцы. Основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в Украине растут цены на картофель урожая прошлого года. Причиной подорожания овоща стало общее сокращение предложения этой продукции на украинском рынке.

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Кто такой Родион Рыбчинский? Родион Рыбчинский - специалист по зернопереработке, глава Союза "Мукомолы Украины", активный деятель в аграрном секторе, с научной степенью, международным признанием и практическими исследованиями в зернопромышленности.

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