Придется платить рекордно много: эксперт предупредил о повышении цен на хлеб

Что сказал Рыбчинский:
- Украинцам придется платить больше за хлеб
- Повышение цен на хлеб спровоцировано дефицитом ржи
- Ситуация на рынке может стабилизироваться через год
Цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку. Об этом Interfax-Украина рассказал директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.
По его словам, такое резкое повышение цен произойдет из-за назревающего критического дефицита ржи. Полное отсутствие внутреннего производства в 2025-2026 годах приведет к тому, что пекарям придется закупать дорогое импортное сырье.
Причиной этого дефицита является нежелание украинских аграриев выращивать рожь из-за более низкой, по сравнению с пшеницей, урожайности.
Несмотря на это Рыбчинский считает, что на рынке могут произойти потенциальные положительные сдвиги. Если цены на рожь повысятся, эта культура снова станет привлекательной для аграриев и уже в сезон 2026-2027 годов могут быть увеличены посевные площади под рожью, что стабилизирует ситуацию на рынке.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине начала дорожать молочная продукция. В частности, заметно подскочили цены на сливочное масло и сметану. Наиболее заметные изменения цен зафиксированы для сливочного масла, где наблюдается подорожание по сравнению с майскими показателями.
Ранее сообщалось, что в Украине дешевеют тепличные огурцы. Основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 гривен за килограмм.
Накануне стало известно, что в Украине растут цены на картофель урожая прошлого года. Причиной подорожания овоща стало общее сокращение предложения этой продукции на украинском рынке.
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Кто такой Родион Рыбчинский?
Родион Рыбчинский - специалист по зернопереработке, глава Союза "Мукомолы Украины", активный деятель в аграрном секторе, с научной степенью, международным признанием и практическими исследованиями в зернопромышленности.
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