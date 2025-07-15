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Новый ребенок Бритни Спирс: инсайдер раскрыл правду об усыновлении

Анна Подгорная
15 июля 2025, 15:54
33
Леннон Лондон Спирс уже наделала много шума в Сети.
Бритни Спирс
Бритни Спирс сейчас - близкие певицы рассказали о новом ребенке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

  • Бритни Спирс в социальных сетях сообщила, что удочерила девочку
  • Окружение артистки прокомментировало эту новость

Американская певица Бритни Спирс на днях объявила, что в третий раз стала мамой - в ее семье появилась девочка по имени Леннон Лондон Спирс. Поклонники легко поверили в новость об удочерении, учитывая непростые отношения артистки с ее двумя биологическими сыновьями и потерю беременности весной 2022 года.

Представители звезды и она сама решили хранить молчание относительно появления Леннон. Однако инсайдеры из близкого окружения Спирс все же прокомментировали ее заявление об удочерении, сообщает TMZ.

видео дня

Так никакого ребенка у Бритни не появилось - переноска, которую можно увидеть на видео ее танцев, используется певицей для ее кукол. Информатор отмечает, что новое заявление Спирс - всего лишь провокация, своеобразный эмоциональный эксперимент. Она понимает, что пишет и публикует, и ей нравится наблюдать за реакцией общественности.

Бритни Спирс
Бритни Спирс сейчас - близкие певицы рассказали о новом ребенке / instagram.com/britneyspears

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Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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