Смог увидеть: супер звезда Стиви Уандер сделал заявление о своей слепоте

Стиви Уандер сделал неожиданное признание, которое всколыхнуло весь музыкальный мир.

https://glavred.info/starnews/smog-uvidet-super-zvezda-stivi-uander-sdelal-zayavlenie-o-svoey-slepote-10681562.html Ссылка скопирована

Стиви Уандер расставил все точки над "и" / Коллаж Главред, фото Instagram/steviewonderlegacy

Кратко:

Что заявил Стиви Уандер о своей слепоте

Как отреагировали его поклонники

Мировая знаменитость Стиви Уандер наконец отреагировал на продолжающиеся слухи относительно его слепоты.

По данным ENews, легенда R&B опроверг давние домыслы о том, что он на самом деле не слепой, во время концерта в Кардиффе, Уэльс, в рамках своего тура Love, Light and Song по Великобритании.

видео дня

"Должен сказать вам всем то, о чём я думал: „Когда я должен был рассказать об этом миру?" Но я хотел сказать это прямо сейчас", — сказал Стиви со сцены во время концерта 10 июля. "Знаете, ходили слухи о том, что я зрячий и всё такое? Но, серьёзно, вы знаете правду".

А для тех, кто не знал правды, 75-летний музыкант прояснил ситуацию.

"Правда в том, что вскоре после рождения я ослеп", — продолжил Стиви. "Это было благословением, потому что это позволило мне увидеть мир глазами истины. Видеть людей по их духу, а не по их внешности. Не по цвету их кожи, а по цвету их духа".

И этот вызывающий размышления ответ — не единственный случай, когда Стиви поделился содержательным посланием о своей слепоте.

На самом деле, великий артист говорил, что смог сохранить позитивный настрой, ослепнув в детстве, — даже когда его мать, Лула Мэй Хардуэй, тяжело переживала это открытие.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.

Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред