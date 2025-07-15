Смог увидеть: супер звезда Стиви Уандер сделал заявление о своей слепоте

Кратко:
- Что заявил Стиви Уандер о своей слепоте
- Как отреагировали его поклонники
Мировая знаменитость Стиви Уандер наконец отреагировал на продолжающиеся слухи относительно его слепоты.
По данным ENews, легенда R&B опроверг давние домыслы о том, что он на самом деле не слепой, во время концерта в Кардиффе, Уэльс, в рамках своего тура Love, Light and Song по Великобритании.
"Должен сказать вам всем то, о чём я думал: „Когда я должен был рассказать об этом миру?" Но я хотел сказать это прямо сейчас", — сказал Стиви со сцены во время концерта 10 июля. "Знаете, ходили слухи о том, что я зрячий и всё такое? Но, серьёзно, вы знаете правду".
А для тех, кто не знал правды, 75-летний музыкант прояснил ситуацию.
"Правда в том, что вскоре после рождения я ослеп", — продолжил Стиви. "Это было благословением, потому что это позволило мне увидеть мир глазами истины. Видеть людей по их духу, а не по их внешности. Не по цвету их кожи, а по цвету их духа".
И этот вызывающий размышления ответ — не единственный случай, когда Стиви поделился содержательным посланием о своей слепоте.
На самом деле, великий артист говорил, что смог сохранить позитивный настрой, ослепнув в детстве, — даже когда его мать, Лула Мэй Хардуэй, тяжело переживала это открытие.
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